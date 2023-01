Udruga vinogradara i voćara “Sveti Vinko” iz Virovitice i ove godine dostojno obilježila blagdan svog sveca zaštitnika – Svetog Vinka

Blagdan Svetog Vinka uobičajeno se slavi 22. siječnja ili vikend blizu tog datuma, a tih dana se povodom Vincekova vinogradari prisjete svog sveca zaštitnika. Sveti Vinko bio je đakon u Španjolskom gradu Cezaraugusti, a za vrijeme vladavine cara Dioklecijana bio je mučen u Valenciji gdje je i sahranjen.

Mučenje sv. Vinka poistovjećuje se sa branjem, lomljenjem grožđa i hvatanjem mošta, stoga je on postao zaštitnik vinogradara i vinara. Smatra se da je preminuo 22. siječnja te se na taj dan slavi Vincekovo.

Na taj dan vinogradari se sastaju u svojim vinogradima, simbolično odrežu vinovu lozu, poškrope je starim vinom i stave je u vodu te iz pupa predviđaju kakav će biti urod grožđa te godine. Također je običaj da se na taj dan objesi komad suhog mesa na trs da bi grozdovi izrasli veliki kao i taj komad mesa.

Vincekovo označava i početak radova u vinogradu, a vinogradari mole sv. Vinka za bolji urod u novoj godini te da im čuva vinograd od zime, mraza, kiše, tuče, bolesti, štetnika i od svega drugog što vinogradu može naštetiti.

Tim tragom svake godine u svojih 30 godina postojanja ide i Udruga vinogradara i voćara Sveti Vinko Virovitica koja je u suradnji s Turističkom zajednicom grada Virovitice blagdan Svetog Vinka danas (petak) dostojno obilježila u prigradskom Virovitičkom naselju Sveti Đurađ.

Svečanost je započela svetom misom u kapeli Svetog Jurja nedaleko prostora budućeg vidikovca na brdu u Svetom Đurađu, a nastavljena je na prostoru Mjesnog doma u tom naselju gdje je ceremonijalno ubranu lozu obrezao i kobasice vinom poškropio predsjednik udruge Sveti Vinko Mato Anić uz asistenciju člana udruge Gorana Volenika.

Tom je prilikom rekao nekoliko riječi o radu ove vrijedne udruge koja broji oko stotinjak članova, a koja grožđe uzgaja ukupno na oko 10 hektara površine.

– Naši vrijedni vinogradari uglavnom uzgajaju sortu Graševina koja je zastupljena na oko 70 posto, ostalo je Crna frankovka, te mješane sorte kao što su Plemenka, Chardonnay, Traminac, Muškat i drugo. Vina naših članova do sada su dobivala odlične ocjene, a vjerujem da će tako biti i ove godine u veljači kada će se vina ocjenjivati te biti izložena na ovogodišnjem sajmu Viroexpo- napomenuo je Mato Anić koji se pri tome osvrnuo i na općeniti problem, znatno povećane troškove poljoprivredne proizvodnje.

– S obzirom da je cijena zaštitnih sredstava za tretiranje loze znatno narasla, pretpostavka je da će vinogradari manje koristiti ta sredstva u proizvodnji. Kako će se to odraziti na kvalitetu vina vidjet ćemo, no zabrinjavajući je podatak da cijene vina nisu porasle i ne mogu pratiti visoke cijene proizvodnje- naglasio je Mato Anić koji se na kraju osvrnuo i na obećanje dobiveno iz Grada Virovitice gdje im je obećano da će njihov vidikovac u Svetom Đurađu ove godine biti u potpunosti završen i krenuti u svoju funkciju.

– Mislili smo da ćemo ovogodišnje Vincekovo proslaviti na završenom vidikovcu, no razumijemo da su cijene drastično skočile i da se to odrazilo i na njegovu izgradnju, no ipak vjerujemo da će biti izgrađen tijekom ove, nama jubilarne 30. godine- zaključio je predsjednik Mato Anić.

Uz članove udruge i ostale goste, na ovoj vinskoj svečanosti nazočio je i gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin te predsjednik Vijeća MO Sveti Đurađ Ivan Čavarušić, dok je ovogodišnju vinogradarsku godinu i sve vinare i vinogradare blagoslovio župnik Župe bl. Alojzija Stepinca, velečasni Josip Homjak.

Nakon službenog dijela programa uslijedilo je druženje uz pjesmu i ples, vrhunsku kapljicu i domaće specijalitete.

(www.icv.hr, bs, foto: B. Sokele)