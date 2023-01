Virovitičke košarkašice iznenadile u Austriji pobjedom nad domaćim Team Kartenom i stigle nadomak Final Foura LWB lige

Nakon što su kadetkinje Ženskog košarkaškog kluba Virovitica pozvane da igraju regionalnu LWB ligu (League without borders), odigrano je i četvrto kolo u kojem su se Virovitičanke uputile na dalek put u Austriju ne bi li nekako pokušale iznenaditi domaći Team Karten.

Inače Regionalna LWB liga okuplja klubove iz Italije, Austrije, Slovenije i Hrvatske koji kvalitativno i organizacijski mogu odgovoriti zahtjevima organizatora natjecanja. Radi se o velikom iskoraku nakon desetogodišnjeg rada u klubu što je još jedan pokazatelj da je Virovitica prepoznata kao košarkaška sredina te da brojni uspjesi koji su ostvareni u proteklih nekoliko godina nisu prošli nezapaženo, no krenimo redom.

Došao je i taj dan da košarkašice ŽKK Virovitice odigraju svoju prvu službenu međunarodnu utakmicu, a upravo je ta utakmica s Austrijankama bila ‘biti ili ne biti’ za eventualni plasman Virovitičanki na Final Four, odnosno među četiri najbolje ekipe u ligi. Poraz u Austriji tu bi mogućnost ipak sveo samo na puku teoriju što su i Virovitičanke ozbiljno shvatile te hrabro krenule u susret četvrtoj pobjedi.

Već na početku se vidjela energija kod virovitičkih košarkašica koje su prvu četvrtinu riješile s 14:9, da bi do poluvremena ta prednost narasla do 12 koševa razlike odnosno, 34:22. Najbolji dio utakmice ipak su odigrale u trećoj četvrtini kada su potpuno izdominirale pomalo iznenađene Austrijanke i taj dio riješile u svoju korist s čak 22:9. U posljednjoj četvtini trener Robert Fritz dao je priliku svim igračicama i utakmica je mirno privedena kraju za konačnih 65:57.

Posebno treba pohvaliti i vjerne navijače koji su se svojim osobnim automobilima zaputili u Austriju ne bi li glasnim navijanjem pomogli igračicama svog kluba.

Trener Robert Fritz nije krio zadovoljstvo ostvarenim rezultatom, kao i igrom djevojaka.

-Ovo nam je bila jako važna utakmica i kada je najviše trebalo odlično smo odreagirali. Djevojke su dale i posljednji atom snage ne bi li pobijedile i moram im se nakloniti, posebno uzimajući u obzir da su utakmicu odigrale nakon napornog puta. Kada je počela liga priželjkivali smo dvije do tri pobjede, a sada ih već imamo četiri i došli smo na prag Final Foura što doista nismo očekivali. Do kraja natjecanja igramo još protiv Intercluba Muggia iz Italije te FSV-a iz Rijeke i ARX Falcons iz Crikvenice, gdje bi eventualno mogli ostvariti tu jednu pobjedu koja bi nas mogla odvesti na Final Four – rekao je Firtz.

Četvrti i za Virovitičanke odlučujući turnir igra se u Rijeci 25. veljače, a završnica, odnosno Final Four, odigrat će se u svibnju.

Team Karten – ŽKK Virovitica 57:65

ŽKK Virovitica: Mia Deskar 12, Lucija Cindrić 15, Martina Sabo 8, Lana Cindrić 18, Nika Pavelić, Nika Gverić 4, Marta Leda Kalaš 2, Ena Salajić, Dorotea Blažičević, Margareta Cenger 4, Maja Lena Bucifal 2, Tena Tolušić.

(ŽKK Virovitica)