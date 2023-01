Virovitički bend Contra singlom i spotom “Pričala si mi” najavljuje debitantski album “Sunce izlazi na zapadu”

Virovitički punk-grunge-rock bend Contra predstavlja novi singl i videospot “Pričala si mi”, kojim najavljuju debitantski album “Sunce izlazi na zapadu”. Riječ je o direktnom omažu ljubavnog odnosa dvoje ljudi – iz muškog pogleda na voljenu osobu u svakodnevnim situacijama, koje svi više manje prolazimo, piše Sound Guardian.

Pjesma je snimljena u zagrebačkom “Studio Depth”-u uz producentsku palicu Filipa Sertića, koji potpisuje i miks i mastering. Autor glazbe i teksta je Matej Mihelčić, a za aranžman kompletnog zvuka su zaslužni svi članovi benda.

Produkciju i montažu dinamičnog videospota potpisuje Matija Turkalj. Spot je snimljen u Virovitici u jesen 2022 godine, na mnogo lokacija unutar samoga Grada Virovitice, za koje je sama Contra zaključila da bi najbolje prikazale standardnu sliku odnosa ljubavi i ljutnje zaljubljenog para, u kojoj muški dio osobnosti “rinta” i trudi se, a s druge strane nastaju odnosi i polemike u samoj kolotečini ljubavnog mozaika. Uz članove benda u spotu glume Tomislav Ivačić i Darija Modrić.

Contra je nastala 2001. godine u Virovitici. Osnivači prve postave su Tona, Miha, Gogs, Kugler i T. Moslavac. Proizašli iz druženja u Muzičkoj školi, kao mlađahni dječaci, tada snimaju svoj prvi demo audio uradak nazvan “Express!”, s motom: “Budi ono što jesi!”. Proizašli su iz punk-grunge-rock okružja i snimali sve tadašnje nastupe kao dokazni materijal osobnih utiska u vremenu. Spletom okolnosti, zamrznuli su svoj rad na dvadeset godina. U nastaloj pauzi, članovi benda nastupali su svirajući s mnogim glazbenicima i sastavima – Exer, Sjene, Norman, Lazy, Progress, Spoty Mug… i mnogi drugi.

U zimu 2021. godine, odmrznuli su svoje ideje i nastavili put kojim su davno krenuli, napravli reunion i to kao četveročlani bend. Na početku reuniona Contre, Goran Bem kao bas gitara, a kasnije ga zamjenjuje Vedran Halužan. Ulaskom u novo doba, sam zvuk i identitet benda dobio je na široj dimenzijskoj dioptriji, objedinjenoj u ultra pjevnim tekstovima te direktnim, brzim i pitkim sinkopama melodičnog zvuka. Kao i prije, moto banda ostaje isti: Budi to što jesi – Be Yourself!

Dugoočekivani debitantski album “Sunce izlazi na zapadu” najavljen je aktualnim singlom i spotom “Pričala si mi”, a bit će objavljen u veljači tekuće godine.

