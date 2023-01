Vladimir Matek u Orahovici predstavio svoju knjigu – osmogodišnje istraživanje koje govori o povijesti prezimena Matek

U organizaciji Gradske knjižnice Orahovica, a pred prepunom višenamjenskom dvoranom održana je zanimljiva književno-edukativna večer. Naime, gost je bio novinar, publicist i hrvatski diplomat Vladimir Matek, koji je Orahovčanima predstavio svoju knjigu ili točnije osmogodišnje istraživanje pod nazivom “Otkuda ste g. Matek” koje govori o povijesti prezimena Matek i njihovom podrijetlu iz nekoliko krajeva Hrvatske.

-Ovo je moje osmogodišnje istraživanje o sve četiri skupine obitelji koje nose prezime Matek u Hrvatskoj. Jedna skupina pripada onoj koja potječe iz podvelebitske župe Jasenice, dakle tamo kod Masleničkog mosta odakle potječe i najveći broj Mateka koji danas žive u Slavoniji i naravno ovdje u Orahovici. U Slavoniju su Mateci dolazili u nekoliko valova, neki nakon Prvog svjetskog rata, neki nakon Drugog i moje istraživanje govori da su ovi slavonski Mateci iako u nekom dalekom, ali ipak u srodstvu. Druga skupina Mateka potječe iz virovitičkog kraja, iz Bušetine i ne zna se točno odakle su ovdje doselili, no poznato je da su na ovaj prostor došli nakon odlaska Turaka, ali ono što sam uspio istražiti je to da su najvjerojatnije došli iz Hrvatskog Zagorja. To nam govori činjenica jer je Bušetina najistočnije mjesto gdje se još govori arhaičnom kajkavštinom, posebno oni najstariji mještani. Treća skupina je baš iz Hrvatskog Zagorja kojih ima svega nekoliko živih jer su ih odnijele bolesti, glad, a dosta je u tim obiteljima bilo i ženske djece pa loza nije nastavljena. I četvrta skupina Mateka su podrijetlom Česi koji su došli u Hrvatsku iz Prekopakre. Da li svi oni imaju nekog zajedničkog pretka, to ne znamo, ali znam da su ovi moji iz Jasenica isto tako došli iz unutrašnjosti jer prezime Matek više odgovara kajkavskom i srednjeuropskom području – rekao je Vladimir Matek.

Tom prigodom naglasio je kako najstariji zapis prezimena Matek datira iz 1598. sa Žumberka gdje su Mateki bili kmetovi grofa Jurja Drinskog.

-Možemo li sada sve to skupa povezati, teško, jer toliko starih dokumenata nema. Kod ovih naših iz Jasenica i Rovanjske uspio sam identificirati više od 2.500 pojedinaca, što je ukupno pokrilo 11 generacija. Mateki ili Mateci su u Orahovicu došli kada je jedan iz loze Mateka – Ante, 1916. uslijed sve manje obradive zemlje u Dalmaciji prodao svoj dio zemlje i otišao u Slavoniju gdje je već imao neku rodbinu, a 1918. za njim kreće i njegov brat Pilip, a potom naši preci odlaze u Orahovicu u veliki logor za vojnu obuku koji je Orahovčanima poznat kao Lager – pričao je Matek.

Istaknuo je kako je njegov posao istraživanja povijesti prezimena Matek trajao punih osam godina.

-Puno je tu bilo sjedenja i kopanja po arhivima, hodanja po terenima, crkvama, matičnim uredima, razgovora sa starim živućim ljudima, pa sati i sati sjedenja pred ekranom, ali danas sam ponosan na ovom što sam uradio. Posebno je zanimljivo bilo istraživati jer danas ovim mojim uratkom svi Mateci mogu shvatiti koliko su teško i u kakvim uvjetima njihovi preci živjeli i zašto su selili – rekao je Vladimir Matek zahvalivši se svima koji su mu pomogli na bilo koji način da napravi ovu knjigu.

U Orahovici i prigradskim naseljima živi 10 do 15 obitelji Matek i većina je njih sa zanimanjem pratila ovu večer i više nego zadovoljna otišla kući.

-Dosta sam toga znao o povijesti obitelji, ali ovo je nešto doista prekrasno, saznati odakle potječeš, kako su tvoji došli ovdje gdje sada živimo i gdje sve Mateka ima po cijeloj Europi. I doista se zahvaljujem gospodinu Vladimiru na svemu ovom što je napravio za sve Mateke u Hrvatskoj – rekao je jedan od najstarijih Mateka u Orahovici, Blaž Matek ili Orahovčanima poznatiji kao bajo Matek.

Na početku i na kraju večeri sve nazočne i autora Vladimira Mateka pozdravila je ravnateljica Gradske knjižnice Orahovica Jelena Mihelčić zahvalivši mu što je Orahovici donio još jedan dašak vrijedne i prebogate povijesti.

(www.icv.hr, vg, foto: V. Grgurić)