VREMENSKA PROGNOZA Pred nama zimski vikend uz poneku pahulju snijega

Polako nam sa istoka i jugoistoka na područje Virovitičko-podravske županije dolazi manja količina vlažnijeg zraka. Dok se sa sjeverozapada proteže greben anticiklone, a južnije od Jadrana se dolina sporo premješta na istok.

Povremene slabe o oborine u obliku snijega do kraja dana očekujemo u istočnim i južnim predjelima županije, osobito na području Papuka te podpapučkih predjela, a tijekom jutra ponegdje i na području središnjih predjela županije. Najmanja vjerojatnost za snježne pahuljice je na zapadu i sjeveru županije. Ponegdje će se skupiti i gdje koji snježni centimetar, prije svega na Papuku i podpapučkim predjelima na istoku i jugu županije.

Temperature zraka bez znatnije promjene u odnosu na danas. Jutarnje temperature zraka očekujemo od -6°C do 0°C. Najviše dnevne od -3°C do 2°C. Vjetar slab do umjeren sjevernih i sjeveroistočnih smjerova.

Tijekom subote i nedjelje ne očekujemo značajniju promjenu vremena. I dalje će biti tmurno, sivo i svježe.

Trebalo bi se zadržati suho. Uz malu mogućnost za povremen slab snijeg. Jutarnje temperature zraka očekujemo od -6°C do 0°C. Najviše dnevne od -3°C do 3°C. Vjetar slab do umjeren sjevernih i sjeverozapadnih smjerova.

Tjedan pred nama trebale bi obilježiti postupno sve više temperature zraka, osobito tijekom dana. Vjetar u okretanju na južne i jugozapadne smjerove.

(www.icv.hr, kp)