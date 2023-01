Završetak osječke Koncertne dvorene i održavanje Panonskog festivala knjige: “Rame uz rame” s dvoranom Lisinski i zagrebačkim Interliberom

Osječki gradonačelnik Ivan Radić i ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek obišli su danas Koncertnu dvoranu za čije opremanje i privođenje namjeni je Ministarstvo kulture i medija osiguralo 929 tisuća eura.

– Želim naglasiti da su to najveća sredstva za investicije na godišnjoj razini koje je Ministarstvo kulture ikada dalo i ja se i ovim putem na tome zahvaljujem ministrici što je prepoznala važnost ovog projekta. Podsjećam da smo ranije od Ministarstva regionalnog razvoja za koncertnu dvoranu dobili 770 tisuća eura čime dolazimo do iznosa od 1,7

milijuna eura. Upravo je to iznos koji nam treba za potpuni dovršetak koncertne dvorane. Tako dolazimo do vrlo jednostavne računice a to je da će ova koncertna dvorana, zahvaljujući ova dva ministarstva građane grada Osijeka koštati nula kuna- istaknuo je Radić na konferenciji za novinare održanoj u budućoj Koncertnoj dvorani.

– Potvrdila bih da smo prepoznali sve ono dobro što se u gradu Osijeku događa, jer mi se možemo uključiti tamo gdje postoji lokalna inicijativa, a gradonačelnik je pokazao zajedno sa svojim suradnicima veliki interes za razvoj ne samo kulturne infrastrukture nego i programa u različitim kulturnim djelatnostima. Projekt ove dvorane, gradonačelnik je već sve rekao, je nešto što nas jako veseli. To je ove godine naša najveća pojedinačna investicija, a govorim o nacionalnim sredstvima i sigurna sam da ćemo završetkom ove dvorane dobiti jedan u prvom redu sjajan koncertni prostor ali i prostor koji će služiti i za druge i kulturne ali i druge namjene- rekla je ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek.

– Koncertna dvorana ovdje u Gradu Osijeku od izuzetne je važnosti i nakon dvorane Vatroslava Lisinski u Zagrebu, kao što je gradonačelnik rekao, bit će najveća i najmodernija i uvjeren sam da će do kraja 2024. godine ona biti završena i svi da ćemo uživati u onome što kultura u Gradu Osijeku znači i što za kulturu znači takva dvorana- rekao je zamjenik osječko-baranjskog župana Josip Miletić.

Dvorana bi, prema riječima gradonačelnika Radića trebala biti dovršena do konca 2024. godine, a njena izgradnja potvrdit će status Osijeka kao prave, istinske slavonske metropola.

– Dvorana će imati 417 sjedećih mjesta, nakon koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog bit će i najveća u Hrvatskoj, ovo su stvarno prekrasne vijesti za sve građane grada Osijeka i Osječko-baranjske županije gdje dižemo kulturu na jednu višu razinu- istaknuo je Radić te najavio održavanje Panonskog festivala knjige u Osijeku a koji bi u suradnji s Ministarstvom kulture, Osječko-baranjskom županijom trebao biti održan krajem svibnja, najvjerojatnije na lokaciji dvorane Gradski vrt.

Ministrica kulture i medija iskazala je nadu da će budući festival biti mjesto susreta s dobrom i kvalitetnom knjigom i autorima, ne samo za Osječane, već i njihove goste iz ovog dijela Hrvatske pa i šire.

– Prema inicijativi Zajednice nakladnika i knjižara, da prema uzoru na zagrebački Interliber, potom Mediteranski festival knjige u Splitu, ove godine pokrećemo sličnu manifestaciju u ovom dijelu Hrvatske. Bit ćemo od samog početka partneri na tom projektu Gradu Osijeku, Zajednici i Osječko- baranjskoj županiji. To je na tragu svih naših napora da poboljšamo status knjige i da promoviramo kulturu čitanja te da nastavimo s dobrim inicijativama pokrenutim u godini čitanja – rekla je ministrica Obuljen Koržinek.

Predsjednik Zajednice nakladnika i knjižara HGK Slavko Kozina napomenuo je kako je Osijek, odnosno istok Hrvatske jedini koji nije imao festival ovakvog karaktera.

– Pula, Rijeka, Split i Zagreb već imaju festivale i manifestacije poput ove, dok istok Hrvatske nema. U dogovoru s Ministarstvom kulture i medija, HGK, Gradom Osijekom i Osječko-baranjskom županijom zaključili smo da je vrijeme da pokrenemo platformu koja će biti promotivna, prodajna i obrazovna. Očekujemo da će u budućem razdoblju festival obuhvatiti ne samo područje istoka Hrvatske, već i šire, dakle dio Mađarske, Vojvodinu i sjever Bosne i Hercegovine. Radi se o projektu koji nadograđuje kulturnu ponudu i obrazovni sustav pri čemu lokalni autori i ilustratori dobivaju svoju platformu u kojoj će uživati i Osječani i njihovi gosti – istaknuo je Kozina.

– Od izuzetne je važnosti da potaknemo i kulturu čitanja ali i na neki način da pomognemo u promociji kulturnog događanja ovdje u Gradu Osijeku i mislimo da je Festival knjige pogođena stvar i očekujemo da će po prvi puta ove godine to biti napravljeno u Osijeku. Nadam se da će to postati tradicija – izjavio je zamjenik župana Miletić.

Osječki gradonačelnik Radić zahvalio je na potpori Ministarstva kulture i ostalim osječkim projektima. Tako je za Hrvatsko narodno kazalište, Dječje kazalište Branka Mihaljevića, te Gradske galerije kroz Javni poziv javnih potreba u kulturi odobreno 369 tisuća eura, odnosno s Koncertnom dvoranom ukupno 1,3 milijuna eura.

