Zbog eura napojnice se ‘prepolovile’: Evo što kažu konobari i gosti u virovitičkim kafićima

Za pruženu uslugu, konobara je uobičajeno nagraditi napojnicom. Kao nepisano pravilo najčešće se spominje 10 posto od ukupnog iznosa računa. Isto tako, smatraju mnogi, višu napojnicu trebali bi dati ako pijete alkohol, osobito koktele jer je potrebno više rada, pa većina gostiju ostavlja i napojnicu prema količini vremena i truda koje je konobar potrošio na njih. Konobari s napojnicama idu kući i one im, uz plaću, znače puno, ali situacija se, otkad je u Hrvatskoj uveden euro, čini se, drastično promijenila. Da su se napojnice ‘prepolovile’, potvrdili su nam i konobari u nekoliko virovitičkih kafića.

– U prosjeku svaki treći gost ostavi napojnicu, ali one su pale za više od 50 posto. Razloga je puno, ali smatram da ne treba ići u krajnosti. Cijene su skočile u svakom pogledu, pogotovo kad je u pitanju hrana, pa neki možda nemaju dovoljno, neki tvrde da su gosti postali škrti, ali mislim da je osnovni razlog privikavanje na novonastalu situaciju, jer smo svi još u procesu navikavanja na novu valutu – kaže nam konobar Danijel.

Većina još ne zna pravu vrijednost kovanica s kojima ‘barata’ i u tom slučaju nije sklona potrošnji.

– Sve ovisi o pojedincu. Imamo stalne goste koji redovito ostavljaju napojnicu i to se, otkad je uveden euro, nije promijenilo. Naravno ima i onih koji su za račun od 27 kuna davali 30 i rekli “u redu je”, a sada za račun od 3.90 eura daju 4 i očekuju tih 10 centi povrata. Smatram da je većina još nesigurna i zato ne treba paničariti, uvjeren sam da će se za par mjeseci ljudi naviknuti i vratiti na staro – smatra konobar Dorian.

Napojnica, manča, bakšiš ili tringelt, sasvim je svejedno, riječ je zapravo o dodatku regularnoj cijeni usluge i važan dio u životu svakog konobara. Stvarnu visinu napojnica nemoguće je provjeriti, jer je riječ o diskretnoj zoni ugostiteljskih biznisa.

– Posao nas konobara je takav kakav je, ali svejedno nismo tu da žicamo ‘bakšiš’, gosti imaju pravo sa svojim novcem raditi što žele. Istina je da su se napojnice drastično smanjile, iz iskustva mogu reći i do 70 posto. Smatram da bi bilo u redu ostaviti 10 do 20 centi jer to je iznos koji nikoga neće obogatiti niti osiromašiti. Stvar je geste i dobre volje – mišljenja je konobarica Lorena.

Ljudi još računaju kolika je vrijednost centa, eura, hoće li ostaviti ‘bakšu’ ili ne. A kako su cijene u trgovinama rasle značajno, svaki cent se sprema u novčanik…

– Ovisi koliko često posjećujete kafiće. Neki idu jednom tjedno i nije im problem ostaviti napojnicu, a onima koji idu svaki dan i kojima je ispijanje kave u kafiću svakodnevna rutina, u većini slučajeva je. Bez obzira na sve, smatram da je ostavljanje napojnice stvar kulture. Osobno, konobara za uslugu nagradim u 90 posto slučajeva, a visina napojnice ovisi o ukupnoj visini računa – rekao nam je Miroslav, redoviti gost u virovitičkom kafiću u samom centru grada.

– Na kavu obično idem subotom i nedjeljom, u jutarnjim satima, to mi je nekako najdraže. Iako smo od nedavno počeli plaćati eurom, situacija što se tiče davanja napojnice konobarima, u mom slučaju, nije se puno promijenila. Uglavnom idem u iste kafiće, vrlo dobro poznajem konobare i često ostavljam bakšiš. Euro je kod nekih napravio ‘košmar’, dok neki uopće nemaju problema s preračunavanjem, ali sasvim je jasno da će biti potrebno još vremena kako bi se ljudi priviknuli plaćati u novoj valuti – dodala je Barbara.

Svi se slažu u jednom – nije važan točan iznos i slijepo držanje pravila od 10 posto, nego dobra namjera. Konobarenje nije lagan posao i ljudi koji ga rade dobro vole vidjeti kad je njihov trud oko gostiju prepoznat, pogotovo onda kada nemaju “svoj dan”, ali se unatoč tome svim silama trude biti dobri, nasmijani i učiniti sve kako bi gostu bilo lijepo i ugodno.

(www.icv.hr, ts)