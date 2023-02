1. HRL U-14 1234 Virovitici dva nova boda u susretima 7. kola: Pitomača poražena od Koke i Zrinskog

Proteklog vikenda odigrani su susreti 7. kola 1. HRL U-14 za rukometašice, a u Virovitici su gostovale Pitomača, Koka i Zrinski.

1234 VIROVITICA – ZRINSKI 16:17

U neizvjesnom susretu protiv Zrinskog, “lavice” ipak nisu uspjele doći do bodova. Susret se prelomio tek u posljednjih 10 minuta kada su se gošće iz Čakovca serijom 5:1 (15:12) odvojile na +3. Domaće igračice nisu se predavale te su u posljednjoj minuti imale sedmerac za izjednačenje koji nije bio realiziran, tako da su bodovi pripali Zrinskom minimalnom pobjedom 17:16.

1234 VIROVITICA: Klara Pokupić 5, Tea Blažev, Mia Teskera, Evelin Grubić, Ana Stjepić, Una Velić 2, Lana Majdak, Gabriela Šerment, Elena Glavica 3, Ema Drljić, Dora Široki, Lea Mioš, Darma Rončević 6, Petra Tkalčec, Dora Orban, Ela Hajmaši, trenerica: Maja Grdić.

KOKA – 1234 VIROVITICA 17:21

I prvi dio utakmice protiv Koke protekao je u egalu, no igračice Maje Grdić u posljednjim su se minutama prvog poluvremena odvojile na +3 (11:8). “Lavice” su serijom 5:0 riješile pitanje pobjednika u posljednjih 10 minuta, dok su do isteka vremena gošće smanjile na konačnih -5.

1234 VIROVITICA: Klara Pokupić 3, Tea Blažev 1, Mia Teskera, Evelin Grubić 1, Ana Stjepić, Una Velić 8, Lana Majdak, Gabriela Šerment 1, Elena Glavica 3, Ema Drljić, Dora Široki, Lea Mioš, Darma Rončević 4, Petra Tkalčec, Dora Orban, Ela Hajmaši, trenerica: Maja Grdić.

PITOMAČA – KOKA 7:30

Rukometašice Koke od prve do posljednje minute kontrolirale su utakmicu protiv Pitomače te su u konačnici upisale uvjerljivu pobjedu. Kod Pitomače su s po tri zgoditka najefikasnije bile Lea Lazarus i Luna Đakić.

PITOMAČA: Ema Ivanic, Franka Veličan 1, Lea Lazarus 3, Jelena Martinčević, Jana Živko, Tonka Grgačić, Sara Tržić, Luna Đakić, Veronika Sesvečan, trenerica: Sanja Šandrovčan.

ZRINSKI – PITOMAČA 25:18

Luna Đakić bila je izuzetno efikasna u drugom dvoboju, no njezinih 10 pogodaka nije bilo dovoljno za bodove. Pitomača se držala u utakmici do 10. minute, no u nastavku se ekipa Zrinskog postupno odvajala sve do konačnih 25:18.

PITOMAČA: Ema Ivanic 4, Franka Veličan 1, Lea Lazarus 2, Jelena Martinčević, Jana Živko 1, Tonka Grgačić, Sara Tržić, Luna Đakić 10, Veronika Sesvečan, trenerica: Sanja Šandrovčan.

(www.icv.hr, mra, foto: ilustracija)