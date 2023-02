2. HMNL ISTOK Malonogometaši Slatine poraženi na gostovanju u Vinkovcima

Malonogometaši Slatine proteklog su vikenda gostovali u Vinkovcima gdje ih je u sklopu 14. kola 2. HMNL Istok ugostio MNK Aurelia Futsal.

Slatinčani su se dobro držali u uvodu utakmice, odnosno do 9. minute kada su domaćini poveli zgoditkom Filipa Josipovića. Za povećanje prednosti pobrinuo se Stjepan Dekanić tri minute kasnije, smanjio je Boris Bihar u 18., no do odlaska na odmor mreža gostujućeg vratara još se jednom zatresla. Strijelac za momčad iz Vinkovaca ovog je puta bio Mario Božić.

Slatinčani su u drugom dijelu imali svoje šanse koje u konačnici nisu uspjeli iskoristiti, što su domaći malonogometaši iskoristili i s još dva zgoditka riješili pitanje pobjednika. Golove su postigli Petar Pedić u 22. i Josip Horvat u 29. minuti susreta. Ovom pobjedom MNK Aurelia Futsal ostala je u borbi za naslov prvaka zajedno s ekipama iz Slavonskog Broda i Nove Gradiške.

(www.icv.hr, mra, MNK Slatina, foto: ilustracija)