2. HMNL ISTOK Slatinčani slavili na jednom od najtežih gostovanja: Matej Dorinka u završnici “srušio” Aureliu Futsal

Malonogometaši Slatine proteklog su vikenda otputovali na jedno od najtežih ligaških gostovanja, u Vinkovce kod MNK Aurelie Futsal, a u Slatinu su se, nakon prave golijade, vratili s punim plijenom.

Od prve minute Slatinčani su izgledali dobro na terenu, a to je svojim golom okrunio Mateo Novaković koji je matirao domaćeg vratara u 6. minuti. Nije se dugo čekalo niti na drugi pogodak Slatine, već u 14. minuti prednost je udvostručio Hrvoje Čović, no u istoj minuti Vinkovčani su prepolovili zaostatak zgoditkom Stjepana Dekanića. Izgledalo je kako će Slatinčani na predah s prednosti, ali se u samoj završnici ukazao Bruno Lončar koji pogađa za 2:2 nakon 20 minuta igre.

Primljeni pogodak u završnici nije se odrazio na igru Slatine u drugom dijelu, a to se vidjelo u 25. minuti kada je Marin Zdelar poentirao za 2:3. Do nova dva zgoditka prednosti gostujući malonogometaši došli su šest minuta prije kraja kada je mrežu pogodio Dominik Bogati. Mogla je to biti nedostižna prednost, no domaći strateg odlučio se na igru bez golmana što im je omogućilo povratak u susret. Prvo je zaostatak smanjio Filip Josipović, dok je za 4:4 pogodio Sandro Sušac.

Do isteka vremena preostale su još dvije minute, a domaći malonogometaši rade 6. akumulirani prekršaj. Loptu je na 10 metara namjestio Matej Dorinka i neobranjivo pogodio za veliku pobjedu Slatinčana.

– Osim povratnika u naš dres, Tunića, Zdelara i Dorinke, vidjeli smo u našim redovima nakon nekog vremena još jednog sjajnog talentiranog mladog igrača, Nikolu Tomića, koji se također nakon nekoliko mjeseci ponovno aktivirao na malim terenima. U Vinkovcima smo nastupili u izuzetno mladom sastavu, gdje smo uz dva iskusna igrača, prekaljenih majstora Čovića i Spudića, zaigrali sa šest naših bivših i dva aktivna juniora. Sve su to igrači koji su prošli nekoliko sezona u našim mlađim kategorijama, a sada svi redom zapaženo nastupaju za seniore. To nas čini izuzetno ponosnima, jer naš dugoročni cilj je stvaranje što više mladih domaćih futsal igrača koji će biti okosnica naše seniorske ekipe u godinama koje dolaze- poručili su iz MNK Slatine.

Ovog vikenda Slatinčani se vraćaju na domaći teren gdje će u sklopu 16. kola ugostiti kvalitetnu momčad MNK Vinkovci-Učilište Studium.

(www.icv.hr, mra, MNK Slatina)