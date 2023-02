2. HRL SJEVER Virovitičke rukometašice poražene od Đurđevca

Jučer (subota) su odigrane utakmice 13. kola 2. HRL Sjever, a derbi vikenda igrao se u Virovitici gdje su “lavice” ugostile ekipu Đurđevca.

Gošće su ovoga puta od samog starta imale kontrolu nad rezultatom. Do sredine prvog dijela, točnije u 14. minut, igračice 1234 Virovitice postigle su svega dva zgoditka, što je Đurđevčankama bilo dovoljno da dođu do nedostižne prednosti već do poluvremena (10:20).

Najraspoloženija u domaćim redovima bila je Nika Deskar koja je deset puta zatresla mrežu, nedovoljno za nove bodove, dok su iza nje kod “lavica” najefikasnije bile Lukrecia Veršec i Marija Medved s po četiri zgoditka. S druge strane, prva topnica Đurđevca bila je Ivana Zirn s 12 pogodaka.

Đurđevčanke su ovom pobjedom preskočile 1234 Viroviticu te su zauzele drugo mjesto, dok su igračice Darka Grdića na trećem mjestu prvenstvene ljestvice.

1234 Virovitica: Martina Majkovčan, Helena Zeman, Lorena Ariana Volenik, Korina Velić, Lukrecia Veršec 4, Nadia Dujmović 1, Klara Crnoja 1, Marija Medved 4, Nea Kovač, Nika Deskar 10, Elena Glavica, Ena Jug, Lana Lipovac, Klara Pokupić, Tena Mioč-Cabadaj 2, Una Velić, trener: Darko Grdić.

