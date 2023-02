Bogata tradicija maškara u Crncu: Veseli pokladni dan i ove godine obilježile unikatne maske

U vrijeme poklada ljudi iz Crnca, već tradicionalno, ‘dišu kao jedan’, svi se maskiraju, zabavljaju i u tome uživaju. Tako se i ove godine maskiralo i staro i mlado, a ono što je najvrijednije, sve su to unikatne, jedinstvene maske koje sami prave, kroje, vare i štošta drugo.

I ove godine uvijek odlični organizatori – Dobrovoljno vatrogasno društvo Crnac, uz veliku potporu i podršku Općine, u središtu mjesta pripremili su Crnačke maškare. Nakon prvih koraka veselog plesa i ludovanja, u sklopu programa otvaranja, načelnik Mato Damjan predao je ključ Općine ‘princu od maškara’.

-I ove godine na samom je pragu proljeće, svi smo ovdje da zajedno otjeramo svo zlo iz naše općine i da u njoj bude samo dobro. Predajem ovaj ključ, odnosno time i vlast u općini, maškarama i molim novu vlast da se dobro brine o općinskom proračunu i da ga se još više napuni – rekao je uz osmijeh načelnik Damjan.

Preuzevši vlast, princ od maškara naglasio je važnost ove lijepe tradicije i “zaštitnog znaka” mjesta.

-Drage moje maškare, sada je sve na nama, moramo ovih par dana voditi našu općinu i ja vjerujem da mi to možemo. Ipak, ono što bih poručio svima vama, svim mještanima Crnca i cijele općine je, ne dajte se, ne dajte da nam maškare ‘umru’, dolazite svake godine ovdje i maskirajte se jer pokladni su dani veliki zaštitnik i promotor našeg mjesta. Budimo jedinstveni i držimo do naših običaja – rekao je princ od maškara.

Potom je voditeljica programa pročitala prigodni literarni uradak Crnčanina Ivice Bošnjaka upravo o maškarama u Crncu, a onda je krenula povorka kroz selo. Bila je tu maska “lovci” koji su na traktoru prevozili čak i čeku za loviti divljač, potom maska pod nazivom “Veseli rakijaši”, odnosno ekipa koja je na traktoru pekla rakiju, djeca iz Područne škole Crnac bila su “pingvini”, dok su mali vrtićanci utjelovili “Alisu u zemlji čudesa”. Posebno atraktivne i s ogromnim trudom u pravljenju maski svake godine su dvije grupe žena iz Crnca koje su ove godine bile “Crnačka strašila” i “Crveni mundiri”.

Nakon što se povorka vratila iz obilaska mjesta, krenula je ponovno luda zabava, plesalo se na sve strane, a sve su maske zajedno otplesale i najveselije slavonsko kukunješće. Na kraju dana tradicionalno je u središtu mjesta spaljen “lakomac” s kojim je svo zlo i otišlo iz općine Crnac. Ovaj veseli pokladni dan završio je velikom pokladnom zabavom u društvenom domu uz svirku Oaza benda iz Sopja.

-Mi smo kao mlada ekipa DVD-a Crnac po prvi puta ove godine maškare organizirali u jednom danu, dakle samo nedjelja i pokazalo se to izvrsnim jer je zabava trajala do ranih jutarnjih sati. Veliko hvala prije svega našoj Općini i načelniku Mati Damjanu na velikoj pomoći i podršci, ali isto tako od srca hvala lokalnim OPG-ima i malim tvrtkama sa šireg područja koji su nam puno pomogli u organizaciji. Mi ćemo i dalje davati sve od sebe da ove maškare u Crncu traju i budu njegova prepoznatljivost i zato na kraju najveće hvala svim mještanima koji se maskiraju, koji svake godine ulože ogroman trud u pripremu maski jer doista, u Crncu su sve maske posebne i samostalno napravljene, to je naše najveće bogatstvo i zato nismo imali proglašenje pobjednika, sve maske su pobjednici – naglasili su iz DVD-a Crnac.

