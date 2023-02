“Ćudljiva” zima stvara neizvjesnu poljoprivrednu godinu: Bez snježnog pokrivača, pad temperatura ispod -10°C može biti koban za usjeve

Svake godine je sve vidljiviji utjecaj klimatskih promjena na naš svakodnevni život. Nakon vrućeg, sušnog ljeta – jesen je donijela nekoliko obilnih kiša. Prave zime zasad nema, snijega u nižim predjelima također, a siječanj je nažalost donio prekomjerne kišne padaline. Kako će to u konačnici utjecati na kvalitetu i količinu poljoprivrednih prinosa još se ni otprilike ne može znati, tako da naši poljoprivrednici i dalje „sjede na iglama”.

To nam je potvrdio i Siniša Hrgović, viši savjetnik specijalist u Upravi za stručnu podršku razvoju poljoprivrede pri Ministarstvu poljoprivrede RH.

– Ovaj vremenski scenarij kome smo svjedoci i ove godine nije nam nepoznat. Izdvojeno iz vremenskog konteksta prošlog i ovog mjeseca su prekomjerne oborine i izostanak snježnog pokrivača na poljima u Virovitičko-podravskoj županiji. Ovo prvo je zasigurno štetno jer su te prekomjerne kiše stvorile veliku količinu vode koju zemlja nije uspjela upiti, što se može vidjeti i na našim poljoprivrednim površinama. I sad zamislite da se temperatura spusti na nižu od -10 Celzijevih stupnjeva. U svakom slučaju došlo bi do propadanja usjeva.

Druga važna stavka – izostanak snijega, također je prijetnja usjevima jer i sami dobro znamo da je snježni pokrivač izolator koji štiti usjeve od smrzavanja kada se temperatura znatno spusti ispod već spomenutih -10 Celzijevih stupnjeva. Do te temperature ne bi trebalo biti opasnosti za usjeve, no zima još traje ne možemo znati hoće li neko jutro „osvanuti” na -15 ili -20 Celzijevih stupnjeva, a snježnog pokrivača da zaštiti biljke nema – kaže Hrgović i objašnjava kako zaštititi usjeve.

– Dakako da je za zaštitu tla i bolji razvoj biljaka važno posegnuti za propisanim agrotehničkim mjerama, kao što je jesenje oranje, jer tada uzorana zimska brazda pospješuje upijanje zimskih oborina. Oranjem u tlo ulazi više zraka, što potpomaže razgradnju organske tvari te dovodi do oslobađanja hranjiva i do biološke aktivacije tla. U svakom slučaju ove klimatske promjene su neizbježne i moramo živjeti s njima i svakodnevno učiti i primjenjivati savjete stručnjaka jer to će u mnogočemu pomoći da u konačnici uspješno završimo poljoprivrednu godinu – upozorio je Siniša Hrgović.

Zima možda nikad nije bila ćudljivija, ali znala je biti ćudljiva i davno prije. Dokaz je naslovnica Virovitičkog lista iz veljače 1983. godine kada je vremenska situacija bila gotovo identična ovogodišnjoj. Temperature zraka iznad nule, kiša i poneka neuvjerljiva susnježica, nagađanja hoće li zima “pokazati prave zube”…

(www.icv.hr, bs)