EHF EUROPSKA LIGA Gromovi neuvjerljivom igrom izgubili od Alple Hard

U devetom kolu grupne faze EHF Europske lige našičkim NEXE, kao vodeća momčad skupine C, izgubio je na svom terenu sportske dvorane Osnovne škole kralja Tomislava od posljednjeplasirane momčadi skupine austrijskog Alpla Harda 29:22. Austrijancima je to bila prva pobjeda u grupnom fazi natjecanja.

Sve je počelo prema očekivanju. “Gromovi” su poveli 2:0 s dva pogotka Luke Moslavca, međutim vrlo brzo su stali. Konce igre preuzeli su gosti iz Austrije, a domaći rukometaši su nizali tehničke pogreške. U 17. minuti gosti vode s četiri pogotka prednosti (10:6). Do odlaska na odmor domaći rukometaši su smanjili zaostatak na dva zgoditka (14:12). U 37. minuti Gromovi su uspjeli poravnati na 17:17, a tri minute kasnije ponovno vode 19:18. Imali su priliku otići na +2, ali je nisu iskoristili.

Našičani upadaju u “crnu rupu” od 12 minuta kada nisu postigli pogodaka, a gosti serijom 5:0 odlaze na nedostižnu prednost od 24:19. Na kraju, koristeći domaće pogreške, gosti iz Austrije dolaze do uvjerljive pobjede 29:22. NEXE nije iskoristio niti četiri sedmerca, a imali su i niz drugih tehničkih pogrešaka. Ukratko rečeno, bila je ovo najlošija igra NEXE-a ove sezone.

U domaćim redovima najefikasniji su bili Fahrudin Melić s šest i Marin Jelinić s četiri zgoditka. Nakon ovog poraza Sporting i NEXE imaju po 14 bodova i u posljednjem kolu u Portugalu u međusobnom ogledu odlučuju o prvom mjestu u skupini.

– Nama je ove sezone bio cilj doći do jedne pobjede u grupnom fazi EHF Europske lige, no nismo očekivali da će se to dogoditi u Našicama budući da smo doputovali nekompletni. Ipak, iskoristili smo ponuđeno i došli do pobjede- zadovoljan je bio jedan od gostujućih junaka, crnogorski vratar Golub Doknić.

Domaći trener bio je razočaran igrom svojih rukometaša.

– Čestitam gostima na pobjedi. Igračima sam puno pričao o snazi gostujuće momčadi. Nakon dobrog početka stali smo u svim elementima rukometne igre. Dali smo im puno lopti u ruke, a oni su to iskoristili. Dogovorili smo se da moramo u drugom dijelu igrati strpljivo. Došli smo do prednosti, ali smo opet nizom tehničkih pogrešaka otišli u minus. Ovo je naša najlošija utakmica u Europi ove godine, no moramo ići dalje- rezigniran je bio trener NEXE-a Branko Tamše.

NEXE: Dominik Kuzmanović (7+1), Marko Račić 1, Aleksandar Bakić, Fran Mileta 2, Ivan Sršen 3, Mihailo Radovanović (3+0), Marin Jelinić 4, Borna Manci Mičević, Alen Blažević, Tomislav Severec, Luka Moslavac 3, Janko Kević 2, Mario Tomić, Fahrudin Melić 6, Dorian Markušić 1 i Gianfranco Pribetić. Trener: Branko Tamše.

