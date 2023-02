EHF Europska liga: NEXE večeras dočekuje danski Skjern

Nakon pauze zbog božićno-novogodišnjih blagdana i Svjetskog prvenstva u Švedskoj i Poljskoj, ovog tjedan nastavljaju se europska klupska natjecanja za rukometaše.

Momčad našičkog NEXE-a večeras (utorak) u 20.45 sati u sportskoj dvorani Osnovne škole kralja Tomislava igra susret sedmog kola skupine C EHF Europske lige. “Gromovima s Krndije” u goste dolazi danski Skjern. U prvom dijelu natjecanja Našičani su pobijedili Skjern na njegovom terenu 30:29.

– Uvjeren sam da će dvorana biti puna i to me jako veseli, jer vidjelo se i neki dan koliko su se ljudi zaželjeli rukometa, a igračima ta podrška s tribina jako puno znači i sigurno je puno lakše igrati u takvoj atmosferi. Skjern je super ekipa koja zaslužuje veliki respekt, a mi smo s pobjedom u prvom kolu u Danskoj napravili veliki break i sigurno će i oni pokušati uzvratiti istom mjerom. U Danskoj su dosta igrali sedam na šest tako da to očekujemo i ovdje, ali mi znamo što i koliko možemo. Svjesni smo stvari koje moramo ispraviti i s nestrpljenjem iščekujemo utakmicu u utorak- između ostalog u najavi utakmice za rknexe.hr rekao je trener NEXE-a Branko Tamše.

Dodajmo kako će utakmica biti prenošena na kanalu Arena Sport 2.

(www.icv.hr, mš)