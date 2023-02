HAKOM objavio uvjete pod kojima telekomi mogu mijenjati cijene

Regulatorna agencija HAKOM dopunila je svoje mišljenje o mogućnosti usklađenja cijena usluga telekoma s godišnjom stopom inflacije, prema kojemu operatori cijene mogu mijenjati odnosno povećati do kraja kalendarske godine u kojoj je objavljen indeks inflacije, a ne više u roku od 90 dana od objave godišnje stope inflacije.

Riječ je o “dopuni stručnog mišljenja o mogućnosti uvođenja usklađenja cijena javnih komunikacijskih usluga s godišnjom stopom inflacije”, koje je Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) objavila na svojim web stranicama i čime je dopunila mišljenje iz studenoga prošle godine o mogućnosti uvođenja indeksacije cijena ili indeksne klauzule zbog inflacije, prenosi Index.hr.

Korisnici će moći bez naknade raskinuti ugovor, ali imat će rok

Telekomi su o toj mogućnosti početkom ove godine obavijestili korisnike, izmijenivši i opće uvjete poslovanja, pri čemu je naveden i rok od 90 dana od dana objave stope inflacije za promjenu cijena, kao i da će korisnici imati rok za odlučiti hoće li bez naknade raskinuti ugovor s operatorom ili ne u slučaju da ne žele plaćati više ako do povećanja cijena dođe.

HAKOM je u svom prvom mišljenju naveo da je za osiguranje pravne sigurnosti indeksaciju cijena potrebno na godišnjoj razini provesti najkasnije 90 dana od dana objave stope inflacije DZS-a. No u dopuni stručnog mišljenja HAKOM sada ističe kako se ne radi o zakonom propisanom prekluzivnom roku, već o roku koji je HAKOM smatrao razumnim i objektivnim za donošenje poslovne odluke hoće li se primijeniti ugovorna odredba o indeksaciji cijena i u kojem iznosu.

“Međutim, imajući u vidu složene gospodarske okolnosti, HAKOM smatra da je u slučaju inflacije opravdano omogućiti operatorima kasniju provedbu odredbe o indeksaciji cijena, kako bi krajnjim korisnicima omogućili dulje razdoblje primjene postojećih nižih cijena usluga”, navodi se u dopuni stručnog mišljenja koje potpisuje ravnatelj te agencije Miran Gosta.

Tako je po dopunjenom mišljenju promjena cijena moguća najkasnije do kraja kalendarske godine u kojoj je objavljen indeks DZS-a.

Telekomi se zasad nisu izjasnili koliko će dizati cijene

HAKOM smatra i da izmjena uvjeta poslovanja, tako da se u njima predvidi dulji rok od roka od 90 dana za provedbu odredbe o indeksaciji cijena, predstavlja izmjenu administrativne prirode koja ne utječe štetno na krajnje korisnike.

No u slučaju deflacije, po HAKOM-ovom mišljenju, operatori trebaju “poštovati rok od 90 dana od objave stope te u tom roku izvršiti smanjenje cijena”. Telekomi se do sada još nisu konkretno izjasnili kada će i za koliko povećavati cijene s obzirom na stopu inflacije, osim da to povećanje neće, a po HAKOMU-u i ne smije biti više od godišnjeg prosjeka cijena dobara i usluga za osobnu potrošnju.

Po podacima koje je Državni zavod za statistiku objavio sredinom siječnja, u cijeloj 2022. godini u prosjeku je stopa inflacije iznosila 10.8 posto. Novu dopunu stručnog mišljenja HAKOM je donio i na traženje telekoma, ali i nakon što su iz vlade i siječnju “sugerirali” da ne bi trebalo povećavati cijene telekomunikacijskih usluga.

(index.hr, hina)