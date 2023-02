Još u srijedu južina, od četvrtka pad temperature zraka: Za vikend moguća susnježica i snijeg

U danima pred nama veljača će ponovno pokazati svoju prevrtljivost. Nakon sunčanog, suhog i iznadprosječno toplog, gotovo proljetnog vremena, pred nama je zaokret po pitanju vremenske slike.

Sutra nastavak južine. Oblaka postupno sve više, no zadržat će se suho. Jutarnje temperature zraka između 3 i 5°C, najviše dnevne između 14 i 17°C. Vjetar većinom slab, ponegdje u gorju umjeren jugozapadni.

Od četvrtka očekujemo zaokret na meteorološkom polju. Oborine, pad temperature zraka, koji će osjetniji biti u dane vikenda kada će susnježice i snijega biti u višim predjelima županije. Snježni pokrivač također je izgledan na visinama iznad 500 metara nadmorske visine, uglavnom do 10 cm snijega. Susnježica je tijekom subote do kraja dana, te u noći sa subote na nedjelju moguća i u nižim predjelima županije. Do kraja tjedna očekujemo između 10 i 30 mm oborine. Vjetar će s južnih i jugozapadnih smjerova tijekom subote okretati na sjeverne i sjeveroistočne.

Temperature zraka u dane vikenda, u odnosu na trenutne vrijednosti, 10 do 15°C niže. U tjednu koji dolazi ponovno nam se „vraćaju“ jutarnji minusi, a tijekom dana bi temperature zraka trebale biti do 10°C.

(www.icv.hr, kp)