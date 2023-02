KINO PARK Ovog vikenda pogledajte horor “Netko kuca na vrata kolibe” i animirani “Neustrašiva njuška”

Kino Park i ovog je vikenda pripremio dvije odlične projekcije. Tako u subotu, 11. veljače od 19 sati, pogledajte horor “Netko kuca na vrata kolibe”.



Izvorno ime: Knock at the Cabin

Redatelj: M. Night Shyamalan

Žanr: Horor, Misterija, Triler

Uloge: Abby Quinn, Ben Aldridge, Dave Bautista, Jonathan Groff, Kristen Cui, Nikki Amuka-Bird, Rupert Grint

Trajanje filma: 110 min

Godina: 2023

Država: SAD

Sadržaj filma: Tokom odmora u udaljenoj kolibi, djevojčicu i njene roditelje četiri naoružana stranca uzimaju za taoce, zahtijevajući da obitelj napravi nezamisliv izbor kako bi spriječili apokalipsu. Uz ograničeni pristup vanjskom svijetu, članovi obitelji morat će odlučiti u što vjeruju, prije nego što sve bude izgubljeno. Redatelj vizionar M. Night Shyamalan predstavlja nam film u kojem glavne uloge tumače Dave Bautista (Dune, Guardians of the Galaxy), dobitnik nagrade Toni i nominiran za Emmy nagradu, Jonathan Groff (Hamilton, Mindhunter), Ben Aldridge (Pennyworth, Fleabag), Nikki Amuka-Bird (Persuasion, Old), nova zvijezda Kristen Cui, Abby Quinn (Little Women, Landline) i Rupert Grint.

A u nedjelju, 12. veljače od 17 sati, pogledajte animirani film sinkroniziran na hrvatski jezik “Neustrašiva njuška”.



Izvorno ime: Paws of Fury: The Legend of Hank

Redatelj: Mark Koetsier, Rob Minkoff, Chris Bailey

Žanr: animirani, akcija, komedija

Uloge: Tarik Filipović, Marko Makovičić, Nikola Marjanović, Goran Malus, Dražen Bratulić, Marko Juraga, Gorban Vrbanić, Ivan Mokrović, Ana Zibar, Ivan Đuričić, Daniel Dizdar, Paula Slavica, Dora Jakobović, Ivor Plužarić, Ana Čapalija

Trajanje filma: 98 min

Godina: 2022

Država: SAD

Sadržaj filma: Naoko neugledni pas Hank sanja velike snove. Toliko velike da želi postati pravi pravcati samuraj. E sad, nije to baš tako jednostavno kao u snovima. Najgore od svega nije ni nepoznata zemlja, ni daleki put, ni neobična hrana koja uopće ne liči na pseću, već njegov strah kako izaći na kraj sa jedinim stanovnicima te zemlje – mačkama. Hank, neodoljiv i lijepo odgojen pas ima za protivnika vrlo zločestog mačora, Ika Chu-a opakog vođu nepobjedive vojske samuraja. Ika nagovara pomalo naivnog Hanka da postane samuraj i glavni zaštitnik grad Kakamucho. Hank prihvaća ponudu ne sluteći prave namjere podloga Ika Chua. Srećom, u Kakamucho upoznaje Jimba, nekada velikog i karizmatičnog samuraja koji, mada ispočetka nevoljko, uzima Hanka pod svoje i uči ga “tajnama zanata”. Sklopivši prvo istinsko prijateljstvo između mačke i psa, njih dvojica kreću na ludo i nezaboravno putovanje kako bi spasili grad Kakamucho od zlog Ika Chua. Na koncu Hank ispunjava svoje snove i spoznaje što uistinu znači biti samuraj.

(www.icv.hr, Kino Park)