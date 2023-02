Matija Gosler ponovno izabran za predsjednika KUD-a Virovitica: Nastavljamo predstavljati tradiciju folklora i želimo još više nastupa u našem gradu i županiji

Kulturno umjetničko društvo Virovitica jučer (subota) je u prostorijama DVD-a Dirovitica održalo izborno-izvještajnu skupštinu na kojoj je za predsjednika u novom mandatu izabran dosadašnji predsjednik Matija Gosler. Za njegovu zamjenicu izabrana je Ljiljana Kunštek, a za tajnika Vjekoslav Vecko. U upravni odbor izabrani su Matija Gosler, Vjekoslav Vecko, Vesna Balint, Zdenka Strugar, Đurđica Doppler, Miroslav Odalj, Zlata Molnar i Renata Hrvoić, a u Nadzorni odbor Franjo Lazić, Josip Hruza i Zvonko Kružić.

Iznoseći izvještaj o radu društva, predsjednik Matija Gosler napomenuo je da KUD broji 38 članova, te da su prošle godine odradili 44 probe i 16 nastupa.

-Naglasak nam je svake godine na održavanju manifestacija u gradu i županiji te obnova fundusa narodne nošnje, što smo u znatnoj mjeri i realizirali. S obzirom da smo prošle godine, zbog tadašnjih mjera zaštite zbog koronavirusa, s radom otpočeli tek krajem ožujka, držim da smo ipak dosta uspjeli odraditi. Ove godine nam je plan sličan, a nastojat ćemo ostvariti još više proba i nastupa u našem gradu i županiji, ali i diljem Hrvatske te jedan nastup u inozemstvu. Cilj je kao i uvijek predstavljanje tradicije folklora ovog kraja pjesmom, plesom, te narodnom nošnjom i običajima – rekao je stari – novi predsjednik Matija Gosler.

U ime Grada Virovitice, čestitke radu ovog uistinu aktivnog društva na skupštini je uputio i pročelnik za društvene djelatnosti Alen Bjelica.

-KUD Virovitica već tradicionalno na najbolji način predstavlja kulturu i tradiciju našeg grada i županije po čemu su poznati i priznati ne samo u Virovitici nego i šire. Zadovoljstvo nam je pratiti i podržavati rad ovog društva od njegovih početaka pa do danas, a to ćemo činiti i ubuduće jer KUD Virovitica to u svakom slučaju i zaslužuje – rekao je Alen Bjelica.

Na kraju službenog dijela skupštine predsjednik Gosler uručio je i zahvalnice za djelovanje i očuvanje folklorne baštine u KUD-u Virovitica. Za 25 godina zahvalnicu je dobio Ivan Talijanac, za 10 godina Zdenka Strugar i Franjo Sabo, a za 5 godina Suzana Brlas, Ljiljana Kunštek, Mirjana Žagar, Zlata Molnar, Miroslav Odalj i Matija Gosler kojemu je zahvalnicu uručila Ljiljana Kunštek.

