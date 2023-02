Matija Milovuković u Orahovici pokrenuo glazbeni kviz kojeg svake subote pohađa veliki broj zaljubljenika u glazbu

Poznato je kako je danas svima zanimljiv i popularan pub kviz koji se igra gotovo u svakom gradu, okušavaju se u njemu sve generacije pa ga tako ima i Orahovica i to u nekoliko svojih kafića. No, u ovom slavonskom gradu mladi Matija Milovuković (25) nedavno je pokrenuo glazbeni kviz koji je u kratko vrijeme postao pun pogodak i svake subote okuplja veliki broj zaljubljenika.

– Bio sam na takvim kvizovima nekoliko puta u drugim gradovima i jako mi se svidjelo pa sam rekao sam sebi, moram to donijeti u Orahovicu. Vrlo brzo sam predložio ideju vlasnicima cluba Blues koji su to odmah prihvatili i pitali me da isti i vodim. Nisam puno dvojio s obzirom da jako volim glazbu i tako je krenulo. Sada, svake subote bude 10 i više ekipa i moram reći da je cilj ovog kviza, prije svega, dobro se zabaviti i uživati u dobroj glazbi – započeo je Matija te potom pojasnio pravila glazbenog kviza.

– Naš kviz se igra u 3 kruga, prvi krug je pogađanje izvođača i pjesme kroz 20 pitanja, zatim u drugom treba pogoditi album za što cover prikažemo na TV-u, pogoditi o kojoj se stranoj pjesmi radi, a prevedena je google prevoditeljem na hrvatski te pogađanje spotova bez zvuka i općenitih 20 pitanja o glazbi. Treći krug je uvijek tematski vezan uz događaj ili datum pa su tako npr. navijačke bile u vrijeme Svjetskog nogometnog prvenstva pa zatim Božićne i tome slično, uvijek po 20 pitanja. Od ove subote uvodimo novost, naime svaki prvi tjedan u mjesecu ide specijalno izdanje od 4 kruga s bogatijim nagradama. Ovakav način je prihvaćen među ljudima i jako sam sretan što je ova moja ideja uspjela – nastavlja Milovuković te dodaje kako se u kvizu puštaju sve vrste glazbe.

– Ja sam oduvijek uz rock zahvaljujući mom ocu Miroslavu koji je je odrastao uz tu glazbu i danas sluša samo to, a bio je na nebrojeno koncerata stranih i domaćih rock bendova kao uostalom i ja, što s njim što sam. Tako je rock i u kvizu sveprisutan, ali svakako bude tu i zabavne i pop glazbe, zapravo svega osim ”cajki”. Zanimljivo je vidjeti kako se ekipe sastavljaju, naime u svakoj ima po čovjek za gotovo svaku vrstu glazbe i to puno govori koliko ljudi ovo vole. Moram naglasiti da pitanja ne budu teška, ne izmišljam, nego puštam hitove i pjesme koje su svima poznate jer rekoh, važno je da se svi zabavimo i da bude neizvjesno do kraja – kaže Matija Milovuković.

Vlado Grgić-Crni vlasnik Bluesa kaže kako je uvijek bio od onih koji teže nečim novim u gradu pa je tako ideja Matije Milovukovića odmah prihvaćena.

– Mi u Orahovici uvijek volimo imati nešto drugačije i baš mi je drago da je ovako nešto krenulo, a posebno jer sam i osobno cijeli život uz glazbu. Hvala Matiji što nam je ovo donio i naravno da smo tu za sve što treba u organizaciji i moram naglasiti da je Blues uvijek otvoren za mlade i sve njihove odlične ideje jer mladi ih uvijek imaju puno – rekao je Grgić.

Glazbeni kviz i ove subote je bio dio orahovačke večeri, a za kraj autor Matija Milovuković poziva sve ljubitelje glazbe da dođu subotom u Blues.

– Pričao sam ljudima na tom našem kvizu i svi imaju dobre kritike, a kada je tako i sam dobijem novi motiv za dalje. Zato pozivam sve one koji vole glazbu da nam se subotom u Bluesu pridruže, godine nisu važne, i mlado i ono nešto starije je dobro došlo jer ima glazbe za sve, samo treba doći, sastaviti ekipu i uživati – zaključio je Milovuković.

(www.icv.hr, vg)