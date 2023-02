Nika Dragičević osvajanjem titule državne prvakinje Hrvatske zauzela 6. mjesto na rang listi HTS za juniorke do 16 godina

Iza virovitičke tenisačice Nike Dragičević, članice Teniskog kluba “Didon”, odlični su nastupi na tri državna dvoranska prvenstva.

Nika je nastupila na juniorskim prvenstvima Hrvatske do 16 i do 18 godina, te seniorskom Prvenstvu Hrvatske. Osvajanjem Državnog prvenstva Hrvatske u parovima u konkurenciji juniorki do 16 godina, Nika je zauzela šesto mjesto na rang listi Hrvatskog teniskog saveza za juniorke do 16 godina.

Nika će ove godine, osim turnira u Hrvatskoj, nastupati i na europskim turnirima, tako da već početkom travnja putuje u Novi Sad, a krajem travnja u Budimpeštu na turnire u organizaciji Tennis Europe.

