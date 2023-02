Općina Pitomača i ove godine pripremila poseban ugođaj u povodu Valentinova

Dan zaljubljenih, odnosno Valentinovo, najromantičniji je dan u godini koji se obilježava diljem svijeta. To je dan kada pokazujemo zahvalnost i ljubav prema svojim voljenima.

Kako bi ljubav prema voljenima zabilježili na najljepši način, Općina Pitomača i ove godine za sve zaljubljene pripremila je poseban ugođaj u povodu Dana zaljubljenih – Valentinova, kojeg obilježavamo sutra, 14. veljače.

Tako je za sve zaljubljene, i one koji će to tek postati, u središtu Pitomače postavljena klupa za dvoje s prekrasnim ljubavnim stihovima gdje će se moći fotografirati, te okvir za fotografiranje pokraj kućice gdje ljubav iz Pitomače možete poslati cijelom svijetu. Uz to, brojna srca krase i sami centar mjesta.

(www.icv.hr, ib)