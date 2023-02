OPĆINA PITOMAČA Nastavak ulaganja u Otrovancu: U cilju sigurnijeg kretanja pješaka uskoro nova pješačka staza

Nakon započetih ulaganja u sportski objekt, nastavlja se ulaganje u naselje Otrovanec u općini Pitomača.

Sukladno provedenom postupku jednostavne nabave sklopljen je Ugovor o izvođenju radova na izgradnji pješačke staze u Otrovancu s izvođačem radova – tvrtkom KOGRAD vlasnika Lea Balaća iz Kladara.

Ukupna vrijednost investicije je 59.131,02 eura s PDV-om, a iznos od 49.599,33 eura osiguran je iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj iz tipa operacije 7.4.1. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu« koji se provodi putem lokalnih razvojnih strategija (LRS) odabranih LAG-ova unutar podmjere 19.2. Provedba operacija unutar CLLD strategije.

Nova pješačka staza pružat će se u smjeru sjever – jug od kućnog broja 41, do zgrade Osnovne škole i dječjeg igrališta, u pojasu zelenih i parkovnih površina usporedno sa županijskom cestom koja prolazi kroz naselje Otrovanec i povezuje isto s naseljem Pitomača.

Pješačka staza projektirana je u predviđenoj širini površinskog sloja od 1,4 metara, odnosno ukupne prosječne širine konstrukcije minimalno 1,80 metara i bit će prilagođena korištenju osoba smanjene pokretljivosti i invalidnih osoba. Projektom izgradnje je predviđena izvedba staze na način da se izvrši iskop zemljanog materijala (sloj humusa i zemlje), ovisno o visini staze u odnosu na okolno tlo, do nivoa posteljice. Nadalje se na pripremljenu posteljicu vrši ugradnja kamenog materijala tucanika do nivoa ugradnje rubnjaka, min 10 centimetara. Zatim se vrši ugradnja rubnjaka i nakon toga ugradnja kamenog materijala tucanika do predviđene visine sloja kao i sloja kamena za fino izravnanje debljine do 5 centimetara. Između upuštenih rubnjaka ugrađuje se sloj asfalta od 5 centimetara. Konačno se vrši ugradnja, odnosno fino planiranje zemljanog materijala iz iskopa sa vanjske strane rubnjaka, obostrano na stazu i na dijelove kamenog nasipa uz stazu.

Cilj projekta “Izgradnja pješačke staze u naselju Otrovanec” je kretanje pješaka sigurnim i nesmetanim putem koji su se do sada kretali javnom cestom zbog nedostatka pješačkih staza. Najvažniji razlog izgradnje nove pješačke staze je i povećanje sigurnosti djece i mladih koji pohađaju Osnovnu školu u Otrovancu jer će nova staza povezivati Osnovnu školu i autobusno ugibalište.

(pitomaca.hr)