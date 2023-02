Perkovac vratio Štrleka, Šegu i Mandića: Objavljen popis reprezentativaca za kvalifikacijske utakmice za Europsko prvenstvo

Pred hrvatskom seniorskom muškom rukometnom reprezentacijom dvije su kvalifikacijske utakmice za odlazak na Europsko prvenstvo.

Hrvatski rukometaši prvo gostuju 8. ožujka u nizozemskom gradu Eindhovenu, a već 12. ožujka nizozemski rukometaši dolaze na uzvrat u Osijek.

Novi izbornik Goran Perkovac za spomenute utakmice računa na sljedeće igrače:

VRATARI: Marin Šego (Göppingen), Mate Šunjić (Ivry), Dominik Kuzmanović (Nexe)

KRILA: Manuel Štrlek (Veszprem), David Mandić (Melsungen), Marin Jelinić (Nexe), Mario Šoštarić (Pick Szeged), Filip Glavaš (Trimo Trebnje)

VANJSKI: Domagoj Duvnjak (Kiel), Igor Karačić (Kielce), Luka Cindrić (Barcelona), Tin Lučin (Wisla Plock), Josip Šarac (Göppingen), Luka Lovre Klarica (PPD Zagreb), Zvonimir Srna (PPD Zagreb), Luka Stepančić (Pick Szeged), Mateo Maraš (Tatabanya)

PIVOTI: Marin Šipić (Kriens Luzern), Veron Načinović (Montpellier), Ilija Brozović (Hannover Burgdorf)

Što se tiče novosti u stručnom stožeru, Boris Dvoršek bit će pomoćni trener, a Valter Matošević trener vratara.

U ostatku stožera nije bilo promjena, fizioterapeuti će i dalje biti Željko Kercel i Filip Šimunović, liječnik Domagoj Gajski, tehniko Zdravko Mirilović, tim menadžer Ivica Maraš, direktor Ivica Udovičić, dok će videoanalitičar ostati Zoran Čulk.

-Ovo je po mom mišljenju najbolje što Hrvatska u ovom trenutku ima, odnosno najbliže mojoj viziji rukometa koji želim da reprezentacija igra. Kada nam se vrate ozlijeđeni igrači poput Halila Jaganjca i Ivana Martinovića, to će biti okosnica reprezentacije za sve ono što nas čeka u skoroj budućnosti. Kao što znate, imamo jako malo vremena. Praktički nam je na raspolaganju samo jedan trening prije prvog susreta, koji ćemo iskoristiti da se upoznamo i složimo igru za susret protiv Nizozemske u Eindhovenu. To je izuzetno respektabilan suparnik. Mislim da ovog trenutka igraju najbrži rukomet na svijetu. Bit će to veliki izazov, ali mislim da mi tu prepreku možemo preskočiti – izjavio je novi izbornik Goran Perkovac.

