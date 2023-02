Počele mobilnosti u sklopu Erasmus+ projekta LEARN IT u Našicama: ugostili su učenike škola iz Portugala, Španjolske, Latvije i Norveške

Jučer (ponedjeljak) je u Srednjoj školi Izidora Kršnjavog počela mobilnost u sklopu projekta Erasmus+ LAERN IT na kojoj su domaćini ugostili djecu iz škola iz Portugala, Latvije, Španjolske i Norveške.

Na samom početku svečanog prijema gradonačelnik Krešimir Kašuba pozdravio je prisutne i zaželio dobrodošlicu u Našice i rekao kako je ovo zaista lijepa promocija grada i kulture. Ispred domaćina, Srednje škole Izidora Kršnjavog, goste su pozdravili i ravnatelj škole Željko Filjak i koordinatori projekta, profesori Nikolina Pavlović i Goran Hajnal.

Nakon pozdravnih govora svaka članica projekta je ukratko predstavila svoju državu kratkim videima i tako prezentirala svoje škole i kulturne institucije.

Potom su goste svojim kulturno umjetničkim nastupom zabavili članovi Tamburaškog društva Dora Pejačević na čelu s dirigentom Deanom Kopri, a pripremili su spektakularan nastup i pokazali svu raskoš naše kulture.

Prvi cilj mobilnosti je razvijanje digitalnih kompetencija i programiranje uz upotrebu programiranja u tradicionalnim predmetima poput matematike, tjelesnog odgoja, prirodnih i društvenih znanosti, dok je drugi cilj doprinos rodnoj ravnopravnosti.

Profesor Goran Hajnal rekao je kako od ovog projekta očekuje odrađivanje brojnih radionica i izleta i upoznavanje s našom kulturom i ovim dijelom Hrvatske.

– Okupili smo se ovdje kako bi otvorili mobilnost projekta Erasmus+ LEARN IT, a došli su nam gosti iz Portugala, Norveške, Latvije i Španjolske. Danas ćemo imati uvodnu aktivnost na kojoj ćemo otvoriti ovu mobilnost. Projekt je četvrti po redu i traje do kraja godine, a ova mobilnost traje od 13. do 17. veljače- rekao je Hajnal i dodao.

– Biti će dosta radionica od kojih su neke u našoj školi, a neke na FERIT-u u Osijeku na fakultetu i u zajednici tehničke kulture. Također ćemo ići na izlet na Jankovac i malo posjetiti Osijek kako bismo našim gostima pokazali znamenitosti Osijeka- rekao je profesor Hajnal.

