Sjećate li se Šimunićevog starta na Sulejmaniju? “Joe” i Miralem zajedno će zaigrati u oproštajnoj utakmici Danijela Pranjića

Josip “Joe” Šimunić i Miralem Sulejmani svojim će nastupom uveličati veliki sportski spektakl koji je na rasporedu 24. lipnja u Orahovici. U oproštajnoj utakmici proslavljenog hrvatskog reprezentativca Danijela Pranjića ova dva nogometna ‘velikana’ zaigrat će u istoj momčadi.

Bit će ih zanimljivo vidjeti na istoj strani, posebice nakon kvalifikacijske utakmice za Svjetsko nogometno prvenstvo u Brazilu odigrane u Beogradu 2013. godine i Šimunićevog starta na Sulejmaniju, kojeg se vjerojatno sjeća svaki zaljubljenik u najvažniju sporednu stvar na svijetu. Srbija i Hrvatska na kraju su remizirale rezultatom 1:1.

Posebnu pažnju privukla je već spomenuta situacija koja se dogodila u 80. minuti. Sulejmani je jurnuo u kontru nakon neuspješnog kornera Hrvatske, gurnuo loptu, ali s boka mu je uklizao Šimunić Josip i zbog grubog prekršaja dobio izravan crveni karton.

– Na terenu moraš donositi odluke u djeliću sekunde i ne možeš puno razmišljati, a uvijek se trudiš da to bude za dobrobit momčadi i naše zemlje. Naravno da nisam htio da ispadne tako ružno, ali u takvim situacijama ideš instinktivno. Znao sam da će Sulejmani, ako ne napravim prekršaj, ići sam prema Pletikosi. A znao sam unaprijed da sam kratak… Morao sam napraviti prekršaj na bilo koji način – rekao je u jednom razgovoru Šimunić o poznatom startu, za kojeg se kasnije ispostavilo da je bio ključan u kvalifikacijama za ‘Vatrene’, jer da hrvatski branič to nije učinio, Hrvatska bi vrlo vjerojatno primila drugi pogodak i ostala bez vrijednog boda.

– Ispričavam se Miralemu za grubi start, mora znati da nisam imao namjeru ozlijediti ga. Nadam se da je u redu, nazvat ću ga ovih dana jer to je fer i sportski i najmanje što mogu učiniti jer je mogao proći i s težim posljedicama – rekao je tada Šimunić.

Šimunić i Sulejmani, kao što smo već rekli, 24. lipnja dijelit će svlačionicu u Orahovici. Miralem se odmah odazvao Pranjićevom pozivu na oproštajni susret. Sulejmani i Pranjić postali su nerazdvojni još iz vremena kada je 20-godišnji Miralem tek stigao u Heerenveen (jesen 2006.) iz Partizana i kada mu je Pranjić najviše pomogao da se prilagodi novoj sredini. Veliko prijateljstvo traje i danas.

– Ostvario sam lijepu karijeru i sretan sam što sam sve ostavio iza sebe. Tu godinu dana što sam proveo zajedno s Danijelom nikada neću zaboraviti. Primio me kao nitko do tada. Bili smo nerazdvojni i danas se često čujemo. U Heerenvenu smo obojica igrali na vrhunskoj razini. Njegove lopte uvijek su bile one s “očima”, bio je sjajan. Kada me je Pranjić pozvao, nisam oklijevao niti sekunde. Ako bude sve u redu sa zdravljem dolazim, prvo zbog malog Petra, a onda da se poklonim svom “bratu” na sjajnoj karijeri i na taj način mu odam priznanje za sve što je učinio za mene i moju karijeru – rekao je za 33515 Miralem Sulejmani.

Posljednja igračka utakmica Danijela Pranjića u Orahovici na stadionu Papuka bit će odigrana 24. lipnja u 18.00 sati, u organizaciji Udruge 33515, suorganizaciji Grada Orahovice i Virovitičko-podravske županije, te pod generalnim pokroviteljstvom Vinarije Patkoš. Sav prihod s ovog humanitarnog spektakla namijenjen je za pomoć u liječenju desetogodišnjeg Petra Špeha.

