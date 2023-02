Slatinski hrvač Toni Jagarinec kadetski prvak Hrvatske za 2023. godinu

U Sesvetskom Kraljevcu jučer (subota) je održano Prvenstvo Hrvatske u hrvanju za kadete, na kojemu je sudjelovalo 19 klubova s 81 natjecateljem.

Hrvački klub Slatina je na natjecanju imao pet svojih predstavnika. Toni Jagarinec je u kategoriji do 51 kilograma osvojio 1. mjesto te tako postao prvak države za 2023. godinu. Robert Filipović je bio 3. do 65 kilograma, a David Vilk 7. U kategoriji do 60 kilograma.

Niko Grubač je zauzeo 5. mjesto, dok je do 80 kilograma Dorijan Kajzer bio sedmi. HK Slatina je ekipno zauzeo vrlo dobro 5. mjesto.

Slatinske hrvače je na prvenstvu vodio trener Borivoje Kocić, a sudio je i jedan slatinski sudac, Josip Grahovac.

