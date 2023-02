Što je ŠČ, tko je mama, a tko traktor? Profesor objasnio riječi pjesme Leta 3

Let 3 je na Dori pobijedio s pjesmom “Mama ŠČ” te osigurao odlazak na Eurosong u Liverpool. Njihova neobična pjesma privukla je veliku pozornost javnosti, ali mnogi, čini se, nisu shvatili što u pjesmi znači majka, a što šč.

Profesor s Fakulteta političkih znanosti Hrvoje Cvijanović na svom je Facebooku objavio status u kojem je objasnio značenje pjesme.

“ŠČ (ruski Щ), pjesma Let 3 o putinovskoj (‘Majci’) Rusiji, najprimjereniji je estetsko-glazbeni hrvatski odgovor za pjesmu Eurovizije na tekuću rusku agresiju. Pa da malo dešifriramo tekst. ‘Mama’ se stalno ponavlja u pjesmi: ‘Mama kupila traktora’, ‘Mama ljubila morona’… Mama kao Majka Rusija, a Белару́с (Bjelorus) je inače model traktora… Majka Rusija (pod)kupila Traktor (Bjelorusiju), iz koje je također pokrenuta agresija i iz koje se zlo također širi (slično godinama ‘kupuju’ koga god mogu… Inače, Putin je nedavno dobio od Lukašenka traktor za rođendan). Ukratko, Majka Rusija voli morona – Putina – malog krokodilskog psihopata, koji prijeti armagedonom, zbog kojeg mali čovjek odlazi u rat.

Tako to otprilike lirski vidi Let 3, jedini na hrvatskoj sceni koji su na simboličko-sarkastičan način opjevali rusku agresiju koja oblikuje sudbinu Europe. Nedavno, u jednom od intervjua, kad su se pojavili u TV studiju s raketama na kojima je pisalo ‘Lenjin’, izjavili su da je Putin ‘primjer bahatluka koji misli da je planet njegova igračka’. Tako govori bend s lijevog spektra dok mnogi drugi šute! A što se tiče ostalih pjesama, uglavnom prilično isprazne i izlizane jadikovke o ljubavnim patnjama… a za to je bolje otvoriti Patnje mladog Werthera”.

