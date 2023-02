TRANSFER ZONA Marin Vratković odlazi u NAŠK: U suprotnom smjeru dolazi Matej Mađaš

Svojevrsni ”mercato trade” dogodio se na lokalnoj razini i to na relaciji nogometnih klubova iz dva susjedna grada. Naime, dva su igrača, jedan iz orahovačkog trećeligaša Papuka Osječko 1664 te jedan iz našičkog NAŠK-a zamijenili mjesto.

Dosadašnji najbolji Papukov strijelac Marin Vratković otišao je u Našice, dok je Papuk pojačao Matej Mađaš.

– Marin je sam zatražio da napusti klub i to je njegova volja. On je kvalitetan igrač i bio je dio naše klape u svlačionici, ali eto, odlučio je kako je i to je gotova priča. S duge strane, dobili smo jednog odličnog igrača Mateja Mađaša koji će biti pojačanje za našu momčad. Razgovaramo s još nekoliko igrača, ali vidjet ćemo, jer najteže je igrača potpisati u zimskom prijelaznom roku. Odradili smo do sada dobre pripreme, dečki rade odlično i vjerujem da nas čeka dobro proljeće– rekao je trener Papuka Zoran Mandić.

(www.icv.hr, vg)