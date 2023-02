U Gradini održan veliki predizborni skup HDZ-a i obilježena 33. obljetnica osnutka HDZ-a Gradina

“U nedjelju 12. veljače idemo do pobjede. Ove nedjelje slavit će Lista br. 1 HDZ-a, nositelja Ivana Gojevića za Općinsko vijeće Gradina“, moglo se u utorak navečer čuti u prepunom Vatrogasnom domu u Gradini, gdje je održan veliki predizborni skup HDZ-a za ovu općinu, koji je ujedno bio i 33. obljetnica osnutka najznačajnije stranke u povijesti Hrvatske. Inače, uoči ovog skupa odana je počast poginulim braniteljima i članovima Hrvatske demokratske zajednice.

Ovom velikom skupu u Gradini, između ostalih, nazočili su: člana predsjedništva HDZ-a, predsjednik Županijskog odbora HDZ-a VPŽ i župan Virovitičko-podravske županije, Igor Andrović, dopredsjednik Županijskog odbora HDZ-a VPŽ, saborski zastupnik i predsjednik HVIDR-e RH, Josip Đakić, dopredsjednica Županijskog odbora HDZ-a VPŽ i predsjednica Zajednice žena „Katarina Zrinski“ VPŽ, Sanja Kirin, dopredsjednik Županijskog odbora HDZ-a VPŽ, Saša Rister, saborska zastupnica i predsjednica Akademske zajednice VPŽ, Vesna Bedeković, tajnik Županijskog odbora HDZ-a VPŽ, Bojan Mijok, predsjednik Zajednice branitelja HDZ-a VPŽ, Zvonko Kožnjak, predsjednik Zajednice utemeljitelja HDZ-a VPŽ, Marko Teskera, predsjednik Mladeži HDZ-a VPŽ Mato Krizmanić… Bili su tu i brojni predsjednici gradskih i općinskih odbora HDZ-a s područja cijele Virovitičko-podravske županije, a poseban pozdrav upućen je članovima Općinskog odbora HDZ-a Gradina.

Svi oni došli su dati podršku predsjedniku Općinskog obora HDZ-a općine Gradina i nositelju liste za izbore za Općinsko vijeće općine Gradina Ivanu Gojeviću i listi za Općinsko vijeće. Na listi su uz Ivana Gojevića – Rok Viljevac iz Brezovice, Igor Gojević Zrnić iz Gradine, Tomislav Boban iz Bačevca, Antun Kašić iz Rušana, Patrik Gnand iz Budakovca, Anto Brtan iz Žlebine, Alen Brođanac iz Novog Gradca, Ivan Oklopčić iz Gradinskog Luga, Ivan Kuzman iz Brezovice, Ante Duvnjak iz Gradine, Vlatka Đuračić iz Rušana i Krunoslav Koščak iz Bačevca.

Okupljenima se prvi obratio predsjednik OO HDZ-a Gradina i nositelj liste Ivan Gojević.

– Iza nas su 33 ponosne godine. Moramo biti i jesmo ponosni na ono što je HDZ radio. Bilo je problema, ali HDZ je uvijek bio temeljna stranka u ovoj općini, a vjerujem da će i dalje biti. Posljednje dvije godine bile su teške, teško je bilo biti član Hrvatske demokratske zajednice. Bili smo suočeni s konstantnim vrijeđanjem i omalovažavanjem. To je zlo, a zlo možemo pobijediti tako da izađemo na izbore i osvojimo vlast. Moramo pokazati da imamo snagu, dobrotu i poštenje. Ovi mladi ljudi s liste HDZ-a, suočeni di s groznim napadima trenutnih vlastodržaca u Gradini. Naši članovi su pošteni i vrijedni. Zaslužili su da im date podršku i zaslužili su pobijediti i biti nositelji života općine. Želimo promjenu. Želimo konačno uvesti mir u ovu općinu. Ponudili smo ruku suradnje, iskrenu ruku, ne onakvu kakvu Matić priča koja nikad nije bila iskrena, već je pružala samo pokvarenost. Često su nas puta pitali zašto ne odgovorimo na prozivke, ali mi nismo takvi, nismo oni koji se svađaju, vrijeđaju i lažu. Vjerujemo da možemo ovoj općini donijeti dobro i zato smo tu. Zato pozovite svoje obitelji i prijatelje, neka izađu na izbore, ispune svoju građansku dužnost i daju glas našoj listi – rekao je Ivan Gojević.

Prisutnima se potom obratio dopredsjednik Županijskog odbora HDZ-a VPŽ, saborski zastupnik i predsjednik HVIDR-e RH Josip Đakić.

– Kroz proteklo vrijeme uvijek smo bili uz vas, uz vaše dosadašnje načelnike. Da nije bilo HDZ-a i zajedništva, ne bi danas bilo dječjeg vrtića, cesta, dvorane, ne bi bilo ničega da nismo zajednički uložili trud da se to sve ostvari. Želim poručiti svim mještanima općine Gradina da budu pametni u nedjelju kada budu odlučivali. Vidjeli su što se dogodilo u protekle dvije godine. Dogodilo se je – ništa. Nema pomaka, nema boljitka. Nema projekata. Oni se bave samo pljuvanjem po HDZ-u, a ne radom za svoje mještane. Gradina nije zaostajala u proteklom vremenu s HDZ-om na čelu, ona se razvijala i napredovala. Da, bilo je pogrešaka, no one nisu nepromjenjive, oni koji griješe odlaze, a koji su pravedni dolaze. Ali trenutni nerad, nerazumijevanje, nezainteresiranost za stvaranje boljitka ne može upravljati općinom. Ova općina zaslužuje bolje, a ne stagnaciju i propast. Samo je Hrvatska demokratska zajednica ispunila sve zadaće koje je postavio dr. Franjo Tuđman. Došli smo do kraja europskih integracija, Schengena i uvođenja eura, ostalo je stvoriti podneblje u kojemu će svaki građanin imati europske standarde. To je naš cilj i naša preokupacija i to će biti preokupacija ovih ovdje ljudi kojima trebate dati svoje povjerenje u nedjelju na izborima – rekao je Josip Đakić.

Član predsjedništva HDZ-a, predsjednik Županijskog odbora HDZ-a VPŽ i župan Virovitičko-podravske županije Igor Andrović uputio je čestitku i zahvalu utemeljiteljima stranke.

– Zahvaljujući vama utemeljiteljima koji ste kroz sve ove godine radili na jačanju stranke, Virovitičko-podravska županija je plava, a vjerujem da će nakon nedjelje i općina Gradina ponovno biti. Hrvatska demokratska zajednica je u protekle 33 godine označila važno razdoblje. Stvorili smo neovisnu hrvatsku državu, a od tada su ostvareni svi vitalni i strateški ciljevi koje je zacrtao prvi predsjednik dr. Franjo Tuđman – ulazak u Europsku uniju, ulazak u NATO, a evo od ove godine i ulazak u eurozonu i Schengen. Mnogi nam te uspjehe osporavaju i često imamo priliku čuti kako vrijeđaju naše članstvo i vodstvo. Mi ćemo se i dalje nastaviti boriti radom s takvim ljudima, ali ne lažima i kaosom kao oni. Puna su im usta HDZ-a. Nisam čuo da je netko od njih rekao što će napraviti ubuduće za općinu Gradina, jer u zadnje dvije godine nisu napravili ništa, dok je Hrvatska demokratska zajednica za ovu općinu napravila puno. Da ne nabrajam sve projekte, od vrtića, područnih škola, domova, sustava navodnjavanja i tako dalje. Napravili smo puno, oni nisu napravili ništa. Upravo zbog toga što se nemaju s ničime podičiti, oni “tuku” po Hrvatskoj demokratskoj zajednici i pojedinim članovima – rekao je Andrović.

– Prošao sam puno kampanja, što svojih, što za nekoga drugoga, i moram priznati da ovako nešto još nisam doživio. Da netko tako napada svoje sumještane i prijeti im inspekcijama, da vrijeđa sve one vrijednosti koje imamo, a isti ti koji vrijeđaju su do jučer sjedili u HDZ-u, bili članovi i s vama sjedili, jeli, pili i družili se. Je li to politika? Sebe nazivaju hrabrim lavovima, a ja bih rekao da su mali miševi, jer se hrabri lavovi ne bore tako. Bore se argumentima, projektima i činjenicama, a ne vrijeđanjem, omalovažavanjem i razdorom među žiteljima. Izbori će proći, a vi ćete jedni drugima moći pogledati u oči, a hoće li moći i oni? Kako će funkcionirati ova općina? Čestitam ovim mladim ljudima što su imali hrabrosti ići na listu u ovakvim uvjetima i suočiti se s ovim izborima i ovakvom oporbom – naglasio je Andrović.

Podcrtao je važnost izlaska na izbore u nedjelju, 12. veljače.

– Vjerujem da će mještani dobro razmisliti kada budu stavili listić pred sebe, hoće li birati razdor, podjelu, vrijeđanje, omalovažavanje ili biraju ekipu marljivih i poštenih ljudi koji će se znati suočiti sa svim izazovima koji će biti ovdje u općini Gradina. Dr. Franjo Tuđman je rekao da je stvorio Hrvatsku demokratsku zajednicu ne da bi vladao nego da bi stvorio hrvatsku državu. Jedini nam je cilj boljitak svih naših žitelja uz nove projekte. Drago mi je da je na vašoj listi spoj mladosti i iskustva jer upravo kroz politiku Hrvatske demokratske zajednice možemo napraviti puno dobroga i za ovu općinu, ali i za cijelu županiju – istaknuo je Andrović i pozvao sve članove stranke da pokažu snagu i zajedništvo.

– Kada smo bili složni uvijek smo pobjeđivali, čim smo između sebe napravili razdor, nisu nas pobijedili nego smo mi izgubili. Idemo zajedničkim snagama raditi za dobrobit općine Gradina – zaključio je Andrović.

(hdz-vpz.com)