U subotu održana izvještajna skupština DVD Markovac Našički: Glavni fokus na obnovi prostorija i proslavi 100 godina društva

Jučer (subota) je DVD Markovac Našički održao izvještajnu skupštinu kojoj je osim članova lokalnog DVD-a nazočio i gradonačelnik Našica Krešimir Kašuba, predsjednik mjesnog odbora Markovac Našički Karlo Kanis, predsjednik Vatrogasne zajednice Grada Našica Vlatko Gašić i mnogi drugi uvaženi gosti i prijateljski DVD-ovi.

Ova skupština je značajna i po tome što društvo obilježava 100 godina rada te djelovanja u mjestu i okolici, a proslava iste planirana je za 16. rujna. Na samom početku goste je pozdravio Zdenko Cingel, predsjednik DVD-a. Dosadašnji zapovjednik razriješen je dužnosti, a novu dužnost preuzeo je Tomislav Dološić, dok je zamjenik Stjepan Ivanek.

Nazočnima se u ime grada obratio gradonačelnik Krešimir Kašuba koji je pohvalio rad DVD-a i obećao svaku pomoć i suradnju

– Na ovoj skupštini DVD-a Markovac bila je prilika zahvaliti im se na humanom radu, posebno na radu s mladima, jer je mlade najteže animirati i to je poseban izazov, a oni su u tome vrlo uspješni. Bilo je lijepo čuti da nisu imali intervencija sto se tiče požara što im želim i u ovoj godini, a prilika je ovo i za čestitati velikih 100 godina postojanja društva koje ćemo slaviti tokom godine u rujnu i tim povodom ćemo im pomoći financijski, ali i uložiti u zastavu budući da je to najmanje što Grad može napraviti. Također ćemo sudjelovati i u obnovi doma jer je prijeko potrebno preuređenje postojećih prostorija, a oni to zaslužuju- izjavio je gradonačelnik Kašuba.

Karlo Kanis, predsjednik mjesnog odbora je pohvalio je rad društva i čestitao im na velikoj brojci. Zahvalio se također i Gradu na suradnji i pomoći oko uređenja doma i izrazio nadu za dobrom suradnjom i ubuduće.

Zdenko Cingel, predsjednik DVD-a, rekao je kako kontinuirano rade na svojim objektima.

– Radimo na sređivanju naših objekata, izrađujemo jednu novu garažu koju ćemo koristiti za kombi koji smo dobili od Grada Našica, a koji je na korist svih članova i šire zajednice. Trudimo se napraviti što više možemo i pomažemo mještanima kod nepogoda koje se dogode u našoj sredini koliko je god u našoj mogućnosti. Grad Našice je uvijek uz nas i zahvaljujemo se na suradnji i na tome što se brinu za sredine kao što smo mi- rekao je Cingel.

(www.icv.hr, eš)