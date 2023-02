U Virovitici obilježena 33. obljetnica Inicijativnog odbora za osnivanje HDZ-a za bivšu općinu Virovitica

Članovi županijskog i gradskog Odbora HDZ-a i utemeljitelji HDZ-a u srijedu su obilježili 33. obljetnicu Inicijativnog odbora za osnivanje HDZ-a za tadašnju općinu Virovitica. Obljetnicu su obilježili paljenjem lampiona pored spomenika prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana.

Počast su odali predstavnici Zajednice utemeljitelja HDZ-a “dr. Franjo Tuđman” VPŽ, predstavnici Gradskog odbora HDZ-a grada Virovitice, Županijskog odbora HDZ-a Virovitičko-podravske županije, predstavnice Zajednice žena HDZ-a “Katarina Zrinski” Virovitičko-podravske županije, kao i grada Virovitice, te predstavnici Zajednice branitelja HDZ-a “Gojko Šušak”.

Osnivanja prvog Inicijativnog odbora HDZ-a za područje bivše općine Virovitica prisjetio se predsjednik Zajednice utemeljitelja Marko Teskera.

– Na današnji dan prije 33 godine u motelu Milanovac osnovan je prvi Inicijativni odbor. Bilo nas je 19, a okupili smo se na inicijativu prvog dopredsjednika Sabora, narodnog tribuna Stjepana Sulimanca. Onda je to bilo ilegalno, bili smo od prvog dana stranka opasnih namjera, uvijek na udaru, međutim opstali smo. I danas imamo napade na stranku, no drago mi je što uz te napade stranka ima sve viši rejting, a to znači da ipak naš narod, Hrvati, prepoznaju kvalitetu, prepoznaju ljude koji ih vode. Postoje razlike u HDZ-u nekada i danas, mladi ljudi koji dolaze drugačije razmišljaju i shvaćaju, ali svatko tko dođe vidim da mu je u srcu i domoljublje i daje svakome Hrvatska na prvom mjestu – rekao je Teskera.

Predsjednik GO HDZ-a Ivica Kirin naglasio je kako je Hrvatska demokratska zajednica bila o osnovana kao politička stranka, ali je prije svega bila pokret naroda.

– U to vrijeme to je bio jedini način da se organiziramo za obranu Hrvatske države i HDZ je dao svoj nemjerljiv doprinos u tome i to ne može nitko osporiti. To je ta politička težina Hrvatske demokratske zajednice, njezina državotvornost. Razlika od onda do danas se promijenila u mnogočemu. Prije svega moram reći u dobi. Nekada su nam u stranci većinom bili članovi srednje i starije životne dobi, danas su većinom mladi. Tako da Hrvatska demokratska zajednica ima svoju budućnost – rekao je Kirin i potom iznio planove za naredno razdoblje.

– Ono što je pred nama, pogotovo u gradu Virovitici i u Virovitičko-podravskoj županiji, je rješavanje problema koji se nisu rješavali godinama. Naporno radimo na tome, od brze ceste, pročistača, kanalizacije, vodovoda i tako dalje, moramo stvoriti grad upravo po onim mjerilima za koje su naši branitelji dali svoj život. Danas često puta kada dođu politički izbori slušate različite programe, no to su većinom stranke ili ljudi političari koji traju vrlo kratko, a Hrvatska demokratska zajednica danas slavi 33 godine, ima svoju prošlost, ima svoju sadašnjost, obavlja najodgovorniju funkciju u državi, u našoj županiji i gradu, ali prije svega ono što je najvažnije, ima svoju budućnost. Imamo program, znamo što hoćemo, znamo kuda idemo i znamo s kime ćemo to odraditi. To je možda najvažnija poruka i našim biračima, ali prije svega hrvatskom narodu jer HDZ nije bio cijelo vrijeme na vlasti tu u gradu Virovitici, ali uvijek smo tu bili kao kvalitetna oporba i uvijek smo se nakon svih tih previranja izdigli i nastavili raditi posao – naglasio je Kirin.

