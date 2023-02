VIROEXPO 2023. Donosimo važne informacije za izlagače 26. Međunarodnog sajma gospodarstva, obrtništva i poljoprivrede

Donosimo važne informacije za izlagače 26. Međunarodnog sajma gospodarstva, obrtništva i poljoprivrede koji će se u Virovitici održavati od 17. do 19. veljače.

– Svečano otvorenje sajma je u petak 17. veljače u 11:00 sati

– Radno vrijeme sajma je u petak od 11:00 – 19:00, te u subotu i nedjelju od 9:00 do 19:00 sati

– Izložbeni prostori mogu se uređivati u četvrtak 16. veljače od 9:00 do 20:00, te u petak 17. veljače do 10:00 sati.

– Unutarnji prostor hale Viroexpo je opremljen s Wireless Flat internetom. Lozinku je potrebno zatražiti na Info pultu

– Vanjski izložbeni prostori (poljoprivredna mehanizacija) mogu se popunjavati od utorka 14. veljače. Prostor će biti ograđen i čuvan od 14. do 21. veljače.

– Viličar je na raspolaganju za potrebe istovara i utovara i nalazi se u sklopu sajamskog prostora

– Vanjski i unutarnji raspored izlagača nalazi se na web stranici

– Info pult s rasporedom izlagača i uputama će biti otvoren od srijede 15. do 19. Veljače. Na Info pultu se mogu pokupiti akreditacije za Izlagače, sukladno stvarnim potrebama i pravom, koje izlagač ostvaruje vezano uz površinu koju ima (za zatvoreni prostor veličine do 6 ili 8 m² ili otvoreni prostor veličine do 50 m² – 2 akreditacije, a za svakih daljnjih 8 ili 9 m2 zatvorenog, odnosno 50 m² otvorenog prostora – po još dvije akreditacije).

– Parking za izlagače nalazi se iza hale Viroexpo na zapadnom dijelu, van ograde. Parking je nasut kamenom

– Za sve izlagače bit će osigurana kolica koja će se moći zadužiti na info pultu kako bi izlagači mogli prevesti svoje eksponate i proizvode na svoj izložbeni prostor. Nakon prijevoza, kolica je obavezno vratiti na Info pult kako bi ih mogli koristiti i drugi izlagači

– Za vrijeme opremanja izložbenih prostora, sva vrata hale Viroexpo bit će otvorena

– U petak do 10.00 sati, potrebno je sve automobile od izlagača izvesti van ograde i sajamskog prostora

– Nije dozvoljeno raspremanje izložbenih prostora prije 19:00 sati u nedjelju 19. veljače

– Raspored stručnih predavanja i Program + nalazi se na web stranici

– Informacije o smještajnim kapacitetima nalaze se OVDJE

(www.viroexpo.com.hr)