VIROEXPO 2023. I ove godine izložba „Virovitica voli vlakove“ veliki hit među najmlađima

Sva tri dana 26. Viroexpa, posjetitelji mogu tijekom radnog vremena sajma posjetiti izložbu maketa vlakova pod nazivom „Virovitica voli vlakove“. Ova izložba je dugogodišnji „stanar“ sajma Viroexpo, a uz to što se može razgledati, oni najmlađi u u izložbi mogu i sudjelovati, odnosno provozati kompozicije vlakova. Podsjetimo, „Virovitica voli vlakove“ dobitnica je nacionalne godišnje nagrade Simply the best u kategoriji „Kultura – zbirke i izložbe“ za 2017. godinu.

Uz Vladu RH, pokrovitelji sajma su i Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo turizma i sporta. Bosna i Hercegovina je Zemlja partner sajma, a Županija partner je Ličko-senjska županija. Organizatori i pokrovitelji sajma su Virovitičko-podravska županija, Grad Virovitica, HGK Županijska komora Virovitica, HOK Obrtnička komora Virovitičko-podravske županije, Turistička zajednica Virovitičko-podravske županije. Tehnički organizator je Viroexpo d.o.o., a sponzor partner su Hrvatske šume.

(www.icv.hr, vpz.hr, eat, foto: K. Toplak)