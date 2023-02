VIROEXPO 2023. Preporuka vinogradarima je da posebnu pozornost posvete kvaliteti, a ne kvantiteti vina

“Berba 2022. – izazovi u proizvodnji vina na području vinogorja Virovitica”, naziv je radionice u sklopu ovogodišnjeg, 26. Viroexpa, koju je vodila poznata enologinja, ujedno i ravnateljica TIC-a Virovitica Ivana Nemet.

Enologinja Nemet odmah je na početku predavanja istaknula tabelarni prikaz proizvodnje vina u hektolitrima u Virovitičko-podravskoj županiji te isti analizirala.

-Vidljivo je da svake druge godine imamo velike padove u proizvodnji vina, dakle teško je govoriti o rastu, odnosno padu količine grožđa ili vina, ali slobodno možemo zaključiti da su klimatska godina, vremenski uvjeti i rekonstrukcije vinograda najveći faktori koji utječu na krajnje rezultate. Prošlogodišnja berba krenula je već krajem kolovoza, a ne kako je to bilo uobičajeno sredinom rujna. Do 15. rujna većina je berbi već završila. Što se vinogradara u Virovitičko-podravskoj županiji tiče, više brine evidentan podatak da dio njih primjenjuje navike vinogradarenja koje su naslijedili od svojih roditelja, a tu naviku trebaju svakako promijeniti. Moramo shvatiti i prilagoditi se tome da zaštita vinograda nije kakva je bila prije 15 godina. Isto tako, a s obzirom da smo u Europskoj uniji, neke stvari više nećemo moći koristiti niti u vinu niti u vinogradima. Velik dio naših vinogradara još više teži kvantiteti nego kvaliteti vina što isto tako nije dobro. O svemu tome ih nastojimo educirati na našim predavanjima, a i sama ocjenjivanja vina radi veća komisija, da bi što pravilnije ocjenila velik broj uzoraka koje dobivamo na stol. Za zlatno odličje vino mora biti uistinu kvalitetno, a to se postiže najvećim dijelom u vinogradima, a ne u podrumima – naglasila je tom prigodom Ivana Nemet.

I ovog puta pozvala je vinogradare na posebnu pozornost svih relevantnih čimbenika za dobivanje kvalitetnog vina.

(www.icv.hr, bs, foto: B. Sokele)