Zanimanje – domar: Kako izgleda radni dan školskog domara otkrio nam je Ante Kalaš – Tedi

Teško je zamisliti rad bilo koje pedagoške ustanove bez domara. Kako bi se lirski reklo, s domarom se škola budi i kreće na počinak, a da je to zaista istina potvrdio nam je i domar OŠ „Vladimir Nazor” Virovitica Ante Kalaš kojega svi znaju pod nadimkom Tedi kojeg je dobio kao još mali dječak kada je živio u Splitu.

– Prva varijanta mog pravog imena uistinu je trebala biti Tedi, no s obzirom da postoje običaji po kojima novorođeno muško dijete dobiva ime svog djeda, tako sam i ja dobio ime Ante, jer i otac od mog tate i otac od moje mame zvao se Ante. Mada me svi ipak rađe zovu Tedi – kaže nam ovaj vedar 56-ogodišnjak koji je u Viroviticu doselio 2005. godine.

– S obzirom da mi je supruga iz Virovitice, nije mi bilo teško priviknuti se na ljude i navike ovdje, a i sam sam tome doprinio radeći na raznim mjestima. Tako sam radio kao domar u Glazbenoj školi u Virovitici, bio sam i na javnim radovima u Gradskom društvu Crvenog križa Virovitica, a od 2018. do 2021. godine i kao pomoćnik u nastavi u OŠ Vladimira Nazora, gdje od prošle godine radim kao domar prvenstveno zadužen za rukovanje centralnim grijanjem i rashladnim sistemom, uglavnom za potrebe naše školske sportske dvorane koja s razlogom spada među najbolje sportske dvorane u županiji. Uz mene u školi rade još dva domara jer biti domar u principu znači biti kućni majstor – pojednostavio je Tedi te izdvojio samo neke od poslova koje valja obaviti u školi, na školskim terenima i dvorištu.

– Radni dan domara počinje brzom inspekcijom trenutnog stanja te preuzimanjem zadataka za taj dan. S obzirom da škola ima nove instalacije, nema toliko posla, a samim tim i problema sa kvarovima, kako je to znalo biti na dotrajalim sistemima u školama. No sve valja prekontrolirati, od rasvjete, školskog zvona koje se automatski uključuje u zadano vrijeme i isključuje, prostorija unutar škole, pa sve do sportske dvorane, sportskih terena i dvorišta. Uz sve to potrebno je malo i obići učenike i djelatnike, vidjeti treba li im što i saznati jesu li uočili nekakve nepravilnosti ili nedostatke. Trava oko škole treba biti pokošena, vanjski dio uredan, a također i unutrašnjost škole, a to je posao nas trojice domara, s tim da svaki ima prioritetne zadaće, a moja je održavanje školske sportske dvorane – rekao je domar Tedi, napomenuvši da se osim školskih treninga u dvorani održavaju i treninzi virovitičkih sportskih klubova, tako da je radno vrijeme dvorane, a samim tim i Tedija, do 22 sata.

– Radim uglavnom poslijepodne od 14 do 22. Školski treninzi su za vrijeme školskog vremena, a treninzi ostalih ekipa navečer. Sada po zimi valja paziti da u dvorani bude toplo, a za vrijeme ljetnih mjeseci da u dvorani rade rashladni uređaji. Iako je sve moderno i automatizirano u školskoj kotlovnici, neophodan je i čovjek da izda naređenje stroju kada je to potrebno, jer još uvijek ništa bez nas domara, a mi to radimo i na „žmireći” – rekao je Tedi i izrazio zadovoljstvo što će škola uskoro dobiti još jednu kotlovnicu putem koje će se grijati i ostale prostorije u školi.

– Za sad se prostorije griju preko Gradske toplane, no s obzirom da nam je odobren projekt energetske obnove nabaviti ćemo još jednu školsku kotlovnicu. Bit će to više posla za nas domare, ali posla kojeg ćemo obavljati sa zadovoljstvom, jer vlastita kotlovnica je zakon – podučio nas je domar Tedi koji je uistinu svestrani majstor, čovjek koji, kako za njih kažu voli „šarafati” sve što stigne.

– A nije čudo, završio sam tehničku školu za montera strojeva i uređaja, te kvalifikaciju za komercijalista, a uz to sam položio i ispit za rukovatelja centralnog grijanja. Postrojenja su prioritet mog posla, ali bez „šarafcigera”, to jest odvijača u džepu, nema dobro obavljenog posla. Kombinirana kliješta, odvijač, ispitivač napona ili kako mi velimo “probirštift”, izolir traka i poneki šaraf i matica u džep radne odjeće, pa tek onda u obilazak. Nekad je potreban i čekić i čavao, komad žice ili špage. Sve je to naš posao, kao i održavanje strojeva, kosilica, kombi vozila i alata. Posla uvijek ima za one koji žele raditi, a vjerujem da smo mi domari jedni od njih – rekao nam je na kraju razgovora Ante Kalaš Tedi.

