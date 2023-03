3. NL SJEVER Mladi nogometaši Podravine iz Ludbrega odnijeli bodove anemičnim Virovitičanima

U 15. kolu 3. nogometne lige Sjever nogometaši Virovitice na svom terenu sportskog centra Vegeška poraženi su od mlade momčadi Podravine iz Ludbrega rezultatom 2:1.

U prvom dijelu u nekoliko navrata domaći nogometaši propustili su nekoliko izglednih prilika za zgoditak. Noga je bile prekratka ili je lopta odlazila tik uz vratnicu. U dugi dio gostujući mladići su ušli ohrabreni, što je vrlo brzo rezultiralo s dva pogotka.

Prvo je u 48. minuti David Šmrček svladao domaćeg čuvara mreže Antu Šimića, koji samo petnaest minuta kasnije i drugi puta morao vaditi loptu iz mreže, koju je ovog puta pogodio Karlo Dumbović. Gostujuću prednost u 69. minuti smanjio je, uz Samuela Spudića, najagilniji igrač na terenu Antonijo Ognjenović.

Do kraja nogometaši u crnoj opremi nisu više uspjeli pogoditi gostujuću mrežu te u Ludbreg odlaze tri boda.

– Bilo smo dosta anemični i neprepoznatljivi. Nismo odigrali na razini utakmica u pripomenom razdoblju. To su mladi gosti iskoristili i došli do tri boda. To nam treba biti opomena za ubuduće, da samo punim angažmanom možemo doći do bodova- rezimirao je trener Virovitice Krešimir Crvenka.

Virovitica – Podravina Ludbreg 1:2

Najbolji u domaćim redovima: Antonijo Ognjenović

