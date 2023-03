Drama kakvu samo rukometaši mogu prirediti: Hrvatska remizirala s Nizozemskom i “zakomplicirala si život”

U susretu četvrtog kola skupine 5 kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2024. godine, hrvatska rukometna reprezentacija je u Osijeku odigrala 25-25 protiv Nizozemske.

Hrvatska niti u drugom susretu protiv Nizozemske nije uspjela ostvariti pobjedu. Prije četiri dana na premijeri novoga hrvatskog izbornika Gorana Perkovca, “Kauboji” su izgubili sa 27-32, a u uzvratu u Osijeku odigrali su 25-25.

Naši su rukometaši imali zadnji napad, pucao je Domagoj Duvnjak, ali je najbolji igrač u nizozemskim redovima vratar Bart Ravensberge upisao svoju 15. obranu – prenosi Večernji list

Hrvatska bi pobjedom napravila važan korak prema plasmanu na završni turnir koji će se od 10. do 28. siječnja iduće godine održati u Njemačkoj, ovako će odluka o putnicima na EP biti poznata u travnju kada su na rasporedu zadnja dva kola. Grčka vodi u skupini s bodom više od Hrvatske i Nizozemske.

Počelo je loše. Brzi nizozemski igrači stvarali su velikih problema hrvatskoj obrani, pa su gosti poveli sa 4-1, u 11. minuti je bilo 7-3, a minutu kasnije i pet razlike (8-3). Razbranio se Bart Ravensbergen i Nizozemska, koju vodi Staffan Olsson, je u 19. minuti stigla i do velikih šest pogodaka prednosti (13-7).

Srećom, u posljednjih 10 minuta prvog dijela odabranici izbornika Gorana Perkovca, su podigli intenzitet igre. Na krilima sjajne osječke publike zaigrali su daleko čvršće u obrani i pokretljivije u napadu, pa se nizozemska prednost počela topiti. Hrvatska je serijom 7-2 do poluvremena smanjila na samo gol zaostatka (14-15).

Na otvaranju drugog dijela Hrvatska je uspjela izjednačiti (15-15), a u 42. minuti i prvi put povesti (20-19). Bile su to minute u kojima se igralo gol za gol, pa smo vidjeli čak devet izjednačenja. Prva se odvojila Nizozemska koja je u 51. minuti povela sa 25-23. No Hrvatska je golovima Domagoja Duvnjaka i Tina Lučina četiri minute prije kraja izjednačila na 25-25, a potom imala i napad za vodstvo koji nije iskoristila.

Kuzmanović je osmom obranom donio Hrvatskoj novu priliku za vodstvo, nažalost Lučin je napravio prekršaj u napadu i gosti su minutu prije kraja dobili priliku povesti. Niti oni nisu bili uspješni, Hrvatskoj je ostalo 15 sekundi za slavlje. Pucao je Duvnjak, ali je Ravensbergen upisao 15. obranu.

U hrvatskim redovima najefikasniji su bili Mateo maraš s pet golova, Filip Glavaš i Tin Lučin sa po četiri, dok je Dominik Kuzmanović imao osam obrana. Nizozemsku su predvodili Dani Baijens sa šest, Rutger ten Velde s pet i Kay Smits sa četiri gola, dok je odlični Ravensbergen imao 15 obrana.

U drugom susretu iz ove skupine Grčka je pobijedila Belgiju sa 26-24. Belgija je odlično ušla u susret, tijekom prvog dijela imala je i pet golova prednosti (9-5), no Grčka je do kraja poluvremena uspjela okrenuti rezultat u svoju korist (13-12).

Do 45. minute bila je to izjednačena utakmica. Grčka je tada napravila seriju 4-0 (23-19), no uzvratila je i Belgija sa četiri gola u nizu za 23-23. Ipak, Grci su s dva gola stigli do prednosti 25-23 i do kraja obranili prednost.

Domaćine su do pobjede predvodili Charalampos Mallios i Achilleas Toskas sa po šest golova, dok je na suprotnoj strani najefikasniji bio Quinten Colman s pet golova.

Na ljestvici vode Grci sa šest golova, Hrvatska i Nizozemska imaju po pet bodova, a Belgija je na začelju bez bodova.

Podsjetimo, kako će prve dvije reprezentacije iz svake od osam skupina izboriti direktan plasman na Europsko prvenstvo, a završni turnir će izboriti i četiri najbolje trećeplasirane ekipe.

Važno je osvojiti i prvo mjesto u skupini jer ono donosi nešto lakši ždrijeb na Europskom prvenstvu. Posljednja dva kola na rasporedu su u travnju. Hrvatska prvo 26. travnja gostuje u Grčkoj, a kvalifikacije će zaključiti 30. travnja na domaćem terenu protiv Belgije.

