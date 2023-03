Gradonačelnik Orahovice Saša Rister ugostio odlične orahovačke plesačice koje su ušle u TOP 10 plesnih školskih skupina u Hrvatskoj

Nakon odličnih nastupa i vrhunskih rezultata, posebno ulaska u TOP 10 školskih plesnih skupina u Hrvatskoj na Državnom natjecanju u Poreču, gradonačelnik Orahovice ugostio je Plesnu skupinu ”Dance stars” Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić Orahovica.

Gradonačelnik je djevojke, njihovu mentoricu i trenericu Silvanu Lešić te ravnateljicu škole Maju Škraba primio u maloj gradskoj Vijećnici te im čestitao na uspjesima.

– Velika je stvar što ste uopće otišle na državno natjecanje, a vaš ulazak u TOP 10 i osvajanje 9. mjesta je kruna svega. Zahvaljujem vam se što ste sve uz vašu trenericu uložile ogroman trud i to dobrovoljan s velikom ljubavlju, a jasno se vidi da to što radite jako volite i to je najvažnije. Lijepo je vidjeti koliko vi u tome uživate i zato mogu reći da vam je Grad na raspolaganju za sve u čemu vam možemo pomoći i unaprijediti vaš rad i bavljenje sportskim plesom – rekao je gradonačelnik Orahovice Saša Rister.

Voditeljica i trenerica plesne skupine, učiteljica Silvana Lešić naglasila je kako je ponosna što je rad od nekoliko godina u kontinuitetu sada pokazao svoj rezultat.

– Rad s ovim fantastičnim djevojkama meni je ljubav i mi zajedno uživamo u svemu ovome. Državno natjecanje u Poreču donijelo nam je ogromno iskustvo i novi motiv za još više rada i napretka jer smo vidjele da se možemo nositi i čak smo bile bolje od skupina koje čine djevojke iz profesionalnih klubova velikih gradova. Hvala gradonačelniku na pozivu i ovom prijemu jer to je jedno veliko priznanje ovim odličnim djevojkama i dokaz da su ponos svoga grada – rekla je Lešić.

Ravnateljica Maja Škraba dodala je kako su djevojke doista ponos grada, županije i škole tim više što su sve odlične učenice.

– Ovo je jedna posebna priča naše škole i zaista smo sretni i ponosni što imamo ovakvu ekipu u školi. Hvala našim plesačicama i učiteljici Silvani za sve što rade, za svaku minutu truda i rada i naravno hvala Gradu i gradonačelniku koji su to sve prepoznali – rekla je Škraba.

U ime članica Plesne skupine nekoliko riječi rekla je Anika Knežević.

– Nama je najvažnije da smo sve sretne, da uživamo u svakom koraku i trenutku na podiju. Uvježbali smo do sada nekoliko koreografija, a već sada smišljamo i vježbamo novu jer stalno želimo ići naprijed. Hvala svim koji nas podržavaju, a mi ćemo i dalje davati sve od sebe da budemo što bolje – rekla je Anika.

Na kraju u jednom veselom i zanimljivom razgovoru gradonačelnik Rister potaknuo je ideju da se u cilju promocije sportskog plesa za Orahovačko proljeće organizira Večer plesa uz nastup ove sjajne plesne skupine te gostiju po njihovom izboru.

– Odlična je to ideja i bilo bi doista lijepo da to organiziramo, a budući da su cure stekle odlična prijateljstva na Državnom natjecanju s drugim skupinama, probat ćemo ih dovesti u goste, a paralelno predstaviti i pomladak s kojim radim u školi te novu priču pokretanja mažoretkinja u našem gradu. Vidjet ćemo, slijedi još razgovora, ali mislim da će ova priča biti odlična – zaključila je učiteljica Silvana Lešić.

