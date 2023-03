Gužve u voćnjacima: U tijeku orezivanje, voćare i dalje muče isti problemi

U ovo vrijeme je u voćnjacima poprilična gužva jer se radi najvažniji posao – orezivanje voćaka. Već nekoliko dana gužva je i u voćnjaku OPG Marije Sesvečan iz Vukosavljevice. Tamo smo zatekli nju, njenog supruga Sinišu i još nekolicinu radnika, jer treba iskoristiti lijepo vrijeme za orezivanje. O tome koliko je to važan posao rekao nam je i domaćin Siniša Sesvečan.

– Zimsko odstranjivanje suvišnih grana s pravom nosi naslov najvažnijeg posla u voćnjacima jer se njime povećava rodnost i kvaliteta plodova, a i sama berba je olakšana. No, pogrešnom rezidbom može doći do neželjenih posljedica, stoga valja biti oprezan i držati se propisa. Naravno, uz rezidbu voćaka važna je i obrada tla, gnojidba, zaštita od bolesti i štetnika i navodnjavanje nasada, koja može omogućiti redovno rađanje, visoke prinose i dobru kvalitetu plodova. No ipak glavne konce drži Bog jer vremenske prilike u mnogočemu mogu poremetiti planove, kako je to, na primjer, bilo prošle godine kada mi se unatoč pridržavanju svih navedenih mjera urod prepolovio na nekih 15 do 20 tona voća, u odnosu na prijašnje godine kada je bilo i preko 40 tona. Naime, na 12 hektara voćnjaka uzgajam breskvu, nektarinu i jabuku, mnogima omiljene voćne vrste koje na ovom kraju vrlo dobro rode, ali, opet napominjem, kada je godina dobra. Prošla je bila izrazito loša, a ova je dobro započela i do sada je sve ok, no ne znamo kakvo će vrijeme biti, jer mraz i hladan vjetar u proljeće, odnosno u doba cvjetanja uzima svoj danak – upozorio je Siniša Sesvečan kojega, kako nam je napomenuo, i ne brine toliko vrijeme koliko drugi problemi koji već dugi niz godina muče naše voćare.

– Nekom smo već vjerojatno dosadni s ovom našom istom pjesmom, ali očito ne dovoljno jer ništa se ne poduzima u smislu našeg najvećeg problema, uvoza manje kvalitetnog i nekvalitetnog voća iz drugih zemalja, te niska otkupna cijena našeg kvalitetnog voća u trgovačkim centrima u Hrvatskoj. Naime, naše voće prve klase ima duplo višu cijenu nego ovo nekvalitetno uvozno, ali mi voćari nemamo ništa od toga. Kada bi mi htjeli u trgovački centar dati takvu lošu robu kao iz uvoza, ne bi prihvatili, a za ovu ne dobivamo adekvatan novac. Prema prosudbi voćara dobar potez Vlade RH bio bi izvjestan poticaj od 10 centi na kilogram prodanog voća. Zanima nas već dugi niz godina po kojim se astronomskim cijenama može prodati naše voće i gdje ono zadržava. Nama ostaje samo zadovoljstvo da ljudi uživaju u nečemu kvalitetnom, ali oprostit će te, to nije ni približno dovoljno, jer mnogo se voćnjaka ugasilo, input je jako velik, održavanje i ostali troškovi također, a od nečeg se mora i živjeti. Pohvalili bi mjeru Vlade RH o ublažavanju rasta cijena električne energije, ali na tom se ne treba stati nego ići dalje. Bilo bi uistinu šteta da tržište ostane bez kvalitetnog domaćeg voća, a naši građani bez ukusnog obroka. No mi voćari i dalje se nadamo da se situacija promjeni u našu korist, a na zadovoljstvo kupca – istaknuo je S. Sesvečan.

