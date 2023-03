KINO PARK Ovog vikenda pogledajte horor “Winnie the Pooh: Krv i med” te animirani “P’astanian i tri njušketira”

Kino Park i ovog vikenda donosi odlične projekcije. Tako u subotu, 4. ožujka u 19 sati, pogledajte horor “Winnie the Pooh: Krv i med”.



Izvorno ime: Winnie The Pooh: Blood And Honey

Redatelj: Rhys Frake-Waterfield

Žanr: Horor

Uloge: Gillian Broderick, Paula Coiz, Chris Cordell

Trajanje filma: 84 minuta(e)

Godina: 2023

Država: USA

Sadržaj filma: Dani veselja i velikih avantura su prošli jer je Christopher Robin, sada već mladić, ostavio medvjedića Winnie The Pooha i Praščića da se sami snalaze. Kako vrijeme prolazi, osjećajući se sve više ljutito i napušteno, njih su dvoje izvan kontrole. Nakon što su osjetili okus krvi, Winnie-The-Pooh i Praščić kreću u potragu za novim izvorom hrane. Nedugo zatim počinje njihovo krvavo divljanje.

A u nedjelju, 5. ožujka u 17 sati, pogledajte animirani film “P’astanian i tri njušketira”.



Izvorno ime: Dogtanian and the Three Muskehounds

Redatelj: Stephen Hughes, Toni Garcia

Žanr: Animirani

Uloge: Ronald Žlabur, Ervin Baučić, Slavko Juraga, Aleksandar Cvjetković, Ana Magud

Trajanje filma: 89 min

Godina: 2023

Država: Španjolska

Sadržaj filma: Temeljena na slavnom romanu Tri mušketira i smještena u 17. stoljeće, ova nevjerojatna animirana avantura prati mladog štenca P’Astaniana koji putuje u velebni Pariz i nada se da će ispuniti svoj san da postane jedan od slavnih zaštitnika kralja. P’Astanian je mladi mačevalac koji sanja pridružiti se legendarnim Njušketirima. Nakon što je dokazao svoje vještine i stekao njihovo povjerenje, on i Njušketiri moraju obraniti kralja od tajne zavjere zlog kardinala koji želi preuzeti vlast. Budući da nitko drugi ne može spasiti situaciju, P’Astanian i njegovi novostečeni prijatelji, talentirani mačevaoci, kreću u avanturu kako bi bili spasili kralja i oslobodili regiju.

