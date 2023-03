Knjižničar OŠ Gradina Luka Čiča od svog automobila napravio putujuću knjižnicu: U područne škole dovozi knjige, širi priče i daruje sreću

Sada je već sasvim izvjesno da mladi ljudi manje čitaju. U modernoj današnjici punoj raznih medija, sve se više osjeća nedostatak načitanih ljudi. Mladi su knjigu odlučili zamijeniti internetom, filmovima, serijama, reality show programima, svime onim što se suprotstavlja kulturi i vodi ka ispraznosti, što se u konačnici može vidjeti kod velikog broja pojedinaca.

„Uzmi knjigu” slogan je koji se pojavio u jednom literarnom djelu, a nastao je iz razloga što dobro štivo ne samo da educira nego i ispunjava dušu čitatelja te u konačnici ovaj naš svijet čini boljim.

Upravo tim se i povodio junak naše priče, knjižničar OŠ Gradina Luka Čiča koji je svoje dugogodišnje promišljanje temeljeno na dobrim iskustvima htio podijeliti i s učenicima osnovne i područnih škola na području općine Gradina. Naime ovaj 42-godišnjak u gradinskoj školi počeo je raditi 2014. godine kada se iz Rijeke preselio u Viroviticu. Tijekom svog posla shvatio je da djeca iz nekoliko Područnih škola na području općine Gradina, ne mogu dolaziti u školsku knjižnicu baš kad im se prohtije, a ta pojava je donijela i smanjenost broja mladih čitatelja unutar škole. Da bi to spriječio Luka je osmislio projekt putujuće knjižnice.

– U tu svrhu koristim svoj osobni automobil i sadržaj naše dobro opremljene knjižnice, neovisno radi li se o lektirnim djelima ili raznim edukativnim, zabavnim i drugim štivima. Naša knjižnica zaista ima puno toga i bilo bi šteta to literarno blago ne podijeliti s našim učenicima, kako onih iz viših razreda škole u Gradini, tako i s onima nižih razreda u Područnim školama. Tim tragom s vremena na vrijeme natrpam svoj auto s raznim knjigama i dostavljam ih u područne škole. Istina je da i učitelji i učenici zajedno sa svojim roditeljima posjećuju našu knjižnicu i uzmu koju knjigu, no smatram da to nije dovoljno i da se štivo treba nuditi poput drugih stvari, ali s bitnom razlikom, jer je čitanje u našoj školi potpuno besplatno, a mojim dolascima u područne škole ne iziskuje nikakav trud niti putne troškove zainteresiranih. Osim toga kroz čitanje se stječu i razne vrline jer dobra knjiga uči kakvi bi trebali biti ljudi i nauči razlikovati dobro od zlog – kaže nam Luka, koji svaki posjet iskoristi za priču.

– Prilikom posjeta im ispričam priču koju sam sam osmislio, a koja ih uči kako se ponašati u knjižnici, kakav odnos trebamo imati prema literarnim djelima, odnosno koliko je važno čitanje. Vjerujem da iako u ovom vremenu prepunom drugih sadržaja, ovo nije „borba protiv vjetrenjača”. Eto i taj izraz pripada Cervantesovom Don Quijoteu, glavnom liku u romanu „El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha” kojeg svakako treba pročitati. Držim da posao knjižničara podrazumijeva i brigu da se što više čita, posebno u ranoj dobi jer na taj način osim što se educira, stječe se i predispozicija da čitanje bude sastavni dio ljudskih života. Koliko je to korisno i poželjno i sami znamo – zaključio je knjižničar Luka Čiča.

(www.icv.hr, bs; foto: B. Sokele, OŠ Gradina)