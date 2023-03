Manuel Štrlek spektakularno dočekan u Našicama: Hrvatski rukometni reprezentativac novi igrač “Gromova s Krndije”

U maniri najvećih sportskih klubova svijeta, jedan od vodećih hrvatskih rukometnih klubova, ponos Slavonije i Našica, Rukometni klub NEXE, danas (ponedjeljak) točno u podne u sportskoj dvorani Osnovne škole kralja Tomislava, u nazočnosti brojnih navijača, malih rukometaša i novinara, predstavio je svoje najzvučnije pojačanje za iduću sezonu. Riječ je o hrvatskom reprezentativcu Manuelu Štrleku, trenutno igraču mađarske rukometne “institucije” – Telekom Veszpréma.

Štrlek je u dvoranu ušao uz intoniranje klupske himne i zvukove bubnjeva.

-Pregovori nisu trajali dugo, doveli smo igrača svjetskog imena, ovo je jedan od najvećih povratnih transfera u povijesti hrvatskog rukometa. To je nastavak smjera u kojem ide RK NEXE, trenutno smo 16. na ljestvici europskih klubova po uspjehu u zadnjih pet godina i cilj je da budemo još bolji. Želimo biti dio rukometne elite i prepoznatljivi kao jedan od najboljih klubova u Europi i Regiji. Uz Manuela dolazi i Marko Bezjak, on je jedan od najboljih igrača Madgeburga, koji je aktualni prvak svijeta. Tu je još i izraelski reprezentativac Adir Cohen, koji igra za francuski Tremblay en France. Nadamo se da će ih biti još, ako ne ove godine onda u narednim sezonama. Ovo je početak jedne nove ere. Uvjeren sam da u iduće tri godine možemo doći do trofeja. Prije četiri godine došao nam je Halil Jaganjac, tada je bio jedan od najvećih svjetskih talenata na poziciji lijevog vanjskog. Imamo Kuzmanovića, vidjeli smo jučer, on je sigurno sada hrvatski broj jedan s tek 20 godina. Mislim da radimo odličan posao, a kada naši igrači odu iz NEXE-a, uglavnom odlaze u vrhunske europske klubove – u uvodu je rekao predsjednik kluba Josip Ergović.

Na pitanje o možebitnom nastupu NEXE-a u EHF Ligi prvaka Ergović je odgovorio.

-Ligu prvaka NEXE može igrati samo ako postane prvak Hrvatske, ali ni to nije sigurno zato što je Hrvatska na 12. mjestu klubova u poretku Lige prvaka, a samo ih osam ima izravan plasman. Ostali moraju dobiti pozivnicu. Zahvaljujući NEXE-u, Hrvatska je na šestom mjestu u Europskoj ligi, imamo odličnu ekipu, stabilnu publiku, nedostaje nam jedino prava dvorana. Nadamo se da će se to realizirati u iduće dvije do tri godine. Pokrenuli smo projekt izgradnje NEXE Arene koja bi imala 4.000 mjesta. U iduća dva mjeseca Grad Našice raspisat će natječaj za projekt izgradnje arene. Nadamo se da će to biti riješeno do kraja godine i da će sljedeće godine početi izgradnja. To se razvija u dobrom smjeru. Morala bi biti gotova u iduće tri do četiri godine – nagovijestio je Ergović.

Izuzetno zadovoljan dočekom bio je i novi “Grom s Krndije”, Manuel Štrlek.

– Zahvalio bih se svim ljudima i pogotovo djeci što su me došli pozdraviti danas. Našice vole rukomet, kao i cijela Slavonija. Siguran sam da ćemo u naredne tri godine svi zajedno uživati. Ovakva su se predstavljanja u rukometu rijetko radila, uvijek govorim da rukomet treba dignuti na razinu više da se približi košarci i nogometu. Ovo može biti samo plus, rukomet treba rasti. Opet su se dogodile pozitivne stvari u zadnjih godinu dana. Novi klub, vratio sam se u hrvatski rukomet i u reprezentaciju. Imam 34 godine, ali mislim da sam fizički još jako dobar, što pokazujem igrama u klubu i u reprezentaciji. Mislim da još minimalno tri godine mogu igrati na vrhunskoj razini. Sretan sam i veselim se vremenu koje je ispred nas – pun zadovoljstva bio je Štrlek.

Nakon predstavljanja i potpisivanja ugovora, uslijedilo je potpisivanje autograma brojnim navijačima i fotografiranje s gotovo svima u dvorani…

(www.icv.hr, mš, ts, foto: M. Šolc)