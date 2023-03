Održana promocija: Orahovica ima 20 novih prvostupnika i 28 magistara fizioterapije

Svečano je danas (srijeda) bilo u središnjoj dvorani novog Centra za prevenciju, dijagnostiku, liječenje i rehabilitaciju kardiovaskularnih bolesti u Orahovici. Naime, u središnjoj dvorani Centra održane su dvije promocije diploma orahovačkih studenata, pa je tako 20 prvostupnika i 28 magistara fizioterapije primilo svoje diplome iz ruku dekana Aleksandra Včeva, a u nazočnosti prodekana za nastavu i studente Branka Dmitrovića i prodekanice za znanost i poslijediplomske studije Martine Smolić te gradonačelnika Orahovice Saše Ristera.

– Posebno sam sretan što smo do kraja jednog stadija obrazovanja doveli još jednu generaciju studenata u Orahovici i što se promocija održala baš u ovom Centru jer u ovoj zgradi biti će odjeli za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, dakle kardiologije i pulmologije, a bit će tu i odjeli za gastroenterologiju s endoskopijom i u južnom dijelu je već sada smješten odjel stomatologije gdje od prošle godine studenti dentalne medicine šeste godine imaju kliničke vježbe. Do kraja godine, negdje pred Božić, trebalo bi biti otvaranje kompletnog Centra što će biti kruna ovog našeg rada na ovoj zgradi. Isto tako, moram naglasiti da svi diplomanti u Orahovici mogu nastaviti studirati na diplomskog studiju, a i nakon njega, jer od jeseni u ovom gradu otvaramo i poslijediplomski sveučilišni i specijalistički studij kardio-pulmonalne rehabilitacije što je prvi i jedini takav studij u Hrvatskoj. Završetkom tog studija svaka osoba dobiva dodatnih 5% dodatka na osobnom dohotku i vjerujem da je to za sve studente stimulativno, a za grad Orahovicu dodatni izazov. Mi kao fakultet imamo odlični suradnju s Gradom Orahovicom s kojim trenutno radimo na proširenju zgrade fakulteta i proširiti ju za sve nove programe koje ćemo imati u ovom gradu – rekao je dekan Včev.

Riječi dekana Včeva potvrdio je i gradonačelnik Saša Rister koji je, nakon upućenih čestitki studentima, dodao još nekoliko važni stvari za život studenata u Orahovici.

– Imamo doista jako dobru suradnju s Fakultetom i zato smo dogovorili ustupanje zgrade za proširenje studija i nove programe jer nama je izuzetno važno da ovaj fakultet i dalje bude uspješan i još bolji u našem gradu. Isto tako intenzivno radimo na projektu zgrade za smještaj studenata ili studentskom domu kako bi svim studentima ovdje u Orahovici bilo još lakše i ugodnije studirati – zaključio je Rister.

Na promociju prvostupnika fizioterapije, u ime svih kolega, svima se zahvalila studentica Ines Kolundžić, a na drugoj u ime magistara fizioterapije nekoliko prigodnih riječi uputila je nova magistra Ivana Živkov. Svečanosti su završile himnom Fakulteta ”Slavonijo ja sam tvoje dijete” te tradicionalnim bacanjem diplomskih kapa u zrak i zajedničkim fotografiranjem.

