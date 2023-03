OPG Abramović iz Vukosavljevice spreman za novu proizvodnu godinu: “Naši vjerni kupci motiv su da nastavimo nuditi kvalitetne proizvode”

OPG Abramović iz Vukosavljevice u općini Špišić Bukovica zasigurno je poznat Virovitičanima, ali i svima ostalima koji domaće povrće kupuju na Gradskoj tržnici u Virovitici.

Naime, Dinko i Silvana Abramović svoj su OPG pokrenuli 2000. godine i od tada neprekidno svojim kupcima nude kvalitetne i svježe domaće proizvode.

Priča je počela s Dinkom Abramovićem čiji se djed bavio poljoprivredom, a Dinko je tu ljubav prema zemlji i domaćem proizvodu naslijedio od njega.

– S obzirom da mi je otac umro vrlo mlad, poljoprivreda se veže za mog djeda, a kasnije i za mene. Ispočetka je to bilo ratarstvo, točnije proizvodnja duhana kojeg smo uzgajali na oko 14 jutara zemljišta. S obzirom da je proizvodnja duhana kasnijih godina postala prilično neizvjesna, prešli smo na mljekarstvo i posjedovali malu farmu s oko sedam muznih krava. No i tu su nastali problemi, a niska otkupna cijena mlijeka prvo je razljutila moju suprugu Silvanu, a kasnije i mene. Tada smo odlučili posvetiti se onome što smatramo da može naći potrošača u svakom našem građaninu, a to je povrtlarstvo – kaže Dinko Abramović.

Obrađuju ukupno 28 jutara zemlje, 12 vlastite i oko 16 u zakupu od privatne osobe.

– Dio zemljišta namijenjena je uzgoju povrća, te voća, jagoda, lubenica i dinja, a dio uzgoju suncokreta kojeg sadimo na pet jutara, kukuruza na oko četiri do pet jutara i isto toliko pšenice. Posjedujemo oko 20 plastenika, što većih što manjih, a u njima uzgajamo visoke mahune, rajčicu, papriku, krastavce, krumpir, mladi luk, blitvu, špinat, salatu. Osim toga imamo i patlidžan, jesenski luk i papriku rogu – rekao nam je Dinko i napomenuo neophodne mjere koje doprinose kvalitetnijem i sigurnijem uzgoju.

– Jedna od tih mjera je i obvezno navodnjavanje. Nekad se o tome nije toliko razmišljalo, ali shodno klimatskim promjenama prisiljeni smo o tome razmišljati i ulagati značajna sredstva u to. Na navodnjavanih oko devet jutara površine uzgajamo rogu i paradajz papriku, patlidžan, luk, krumpir, lubenice i šećerac. Razmišljati o preventivnoj zaštiti povrća od raznih vremenskih nepogoda ne može u konačnici spriječiti gubitak, ali ga može smanjiti. Tako smo i mi pretrpjeli gubitak kada nam je tijekom ove godine olujno nevrijeme uništilo nekoliko plastenika pod kojima su bili mladi luk i salata. Ali opet, kao i drugi poljoprivrednici, na početku svih kalkulacija odmah dodamo i nepredviđene poteškoće, poput vremenskih neprilika i s tim unaprijed računamo. Najgore je loše vrijeme praćeno hladnim i jakim vjetrovima u proljeće, te sušno vrijeme u ljetu, a svjedoci smo da je unazad desetak godina upravo to bio problem ne samo povrtlarima, nego i voćarima. Tako je na primjer prošla godina bila lošija od pretprošle po svim pitanjima. O ovoj godini još ne znamo kakva će biti. Počela nam je loše, ali eto nadamo se da će se nastaviti dobro – rekao je Dinko, a njegova supruga Silvana, osim što se uz Dinka i njihovog sina Josipa brine o uzgoju, vodi i glavnu riječ o trgovini.

– Najveći kupac nam je „Podravka” iz Koprivnice, a ostalo prodajemo na tržnici u Virovitici i moram priznati da smo vrlo zadovoljni prodajom i u konačnici zadovoljstvom kupaca – rekla je Silvana napomenuvši da su za povrće većinom zainteresirani ljudi srednje i starije životne dobi.

– Valjda je to navika još iz djetinjstva, jer stariji ljudi dobro znaju što je zdravo, a naše povrće koje je ekološki uzgojeno i kvalitetno ne može naše kupce ostaviti ravnodušnima. Slobodno to mogu reći jer to su riječi kupaca, a mi ih samo potvrđujemo. Naši kupci zainteresirani su za sve naše proizvode podjednako, ali uglavnom je to vezano i za sezonu. Eto proljeće je uglavnom namijenjeno za mladi luk i salatu, koja ne samo da je obvezna za predstojeći blagdan Uskrsa, nego i inače. Naime, ljudi su željni sezonskog povrća, ali onog domaćeg, a ne onoga što se prodaje u trgovačkim lancima i za kojeg se s razlogom kaže da je bez ukusa i mirisa. I mi kao i voćari kuburimo s istim problemom uvoženja nekvalitetnog proizvoda iz nekih drugih zemalja. O tome koliko je to točno mogu svjedočiti naši kupci, ali i velik broj kupaca koji na našu tržnicu dolazi iz susjedne Republike Mađarske. Uistinu je „domaće domaće” i tu nema zbora, a mi se trudimo da uistinu proizvedemo domaće i kvalitetno, jer i sami konzumiramo naše proizvode i vrlo su nam ukusni, neovisno radi li se o luku, krumpiru ili patlidžanu ili pak o lubenici, dinji i jagodama – kaže Silvana te naglašava kako joj je drago da su to prepoznali kupci kojih svake godine ima sve više.

– To je i nama odlična motivacija da se nastavimo s tim baviti i dalje. Za sada nemamo nekih planova proširenja proizvodnje jer ovo nam je dovoljno. Radi se od jutra do mraka, ali sa zadovoljstvom i ljubavlju prema tom poslu. Prepoznali smo to i moj suprug Dinko i ja i naš sin Josip. Imamo još dva sina Marinka i Maria, ali oni su stjecajem okolnosti raspoređeni na drugim radnim mjestima, no znamo da ako je potrebno, prioritet ima obitelj i da ćemo se moći pouzdati u njihovu pomoć – rekla nam je suvlasnica OPG-a Abramović Silvana Abramović.

(www.icv.hr, bs; foto: B. Sokele)