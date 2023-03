Osječkim umirovljenicima iz gradskog proračuna 400 tisuća eura za uskrsnice i božićnice u 2023.: Najveći iznos od 55 eura onima s najmanjom mirovinom

Grad Osijek i ove će godine svojim umirovljenicima s mirovinom do 340 eura podijeliti uskrsnice u iznosima od 15 do 55 eura. Osim umirovljenika s prebivalištem na području Osijeka, uskrsnice će dobiti i socijalno potrebite osobe koje primaju naknadu za troškove stanovanja ili nositelji prava na pomoć u prehrani te beskućnici, i to u iznosu od 40 eura.

-Uz 400 tisuća eura koliko je ove godine u proračunu planirano za uskrsnice i božićnice, osigurali smo i 40 tisuća eura za mjesečni dodatak umirovljenicima s malim mirovinama, te 27 tisuća eura za projekte i programe udruga umirovljenika, s naglaskom na programe u dnevnim boravcima za umirovljenike- istaknuo je osječki gradonačelnik Ivan Radić dodavši kako je sve to mali dug prema onima koji su kroz svoj radni vijek učinili puno dobrih stvari za naš Osijek.

Osječki umirovljenici su, kao i prošle godine, razvrstani u pet skupina prema visini mirovine koju dobivaju, pa će najveći iznos uskrsnice od 55 eura dobiti oni s najmanjom mirovinom, do 135 eura. Umirovljenici s mirovinom od 135,01 eura do 160,00 eura dobit će uskrsnicu od 40 eura, oni s mirovinom od 160,01 do 230 eura dobit će uskrsnicu u iznosu od 35 eura, dok će umirovljenici s mirovinom od 230,01 do 270 eura primiti uskrsnicu od 20 eura. Umirovljenici s mirovinama od 270,01 do 340 eura primit će uskrsnicu od 15 eura.

Isplata će se obaviti putem poštanske uputnice Hrvatske pošte, a rok za prijavu je zaključno do 6. travnja 2023.

Umirovljenici koji mirovinu ostvaruju u Republici Hrvatskoj ne trebaju se prijavljivati za isplatu uskrsnice. Oni koji su korisnici tuzemne i/ili inozemne mirovine, koji rade s nepunim radnom vremenom, te oni koji su korisnici invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti a nalaze se u radnom odnosu trebaju se prijaviti putem obrasca koji je dostupan na mrežnim stranicama Grada Osijeka.

Umirovljenici koji trebaju provjeriti svoj status ili druge informacije mogu to učiniti putem info telefona 229-102 i 229-107, kao i e-mailom na [email protected].

(www.icv.hr, tj)