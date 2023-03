Otkriveni detalji vladinih mjera: Cijena struje ostaje ista idućih šest mjeseci, raste dječji doplatak…

Premijer Andrej Plenković i potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović danas će na sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća predstaviti novi paket Vladinih mjera za ublažavanje inflatornih učinaka i porasta cijena energenata.

Prije toga Plenković je mjere predstavio predstavnicima Zajednice gradova, a potom i koalicijskim partnerima.

– Suština mjera je da građani uživaju zaštitu od velike inflacije još narednih šest mjeseci za električnu energiju i narednih godinu dana sve ostale mjere, ukljčujući i cijenu plina – rekao je saborski zastupnik Silvano Hrelja nakon koalicijskog sastanka, a prenosi N1.

– Intervencijama iz proračuna i na teret solidarnosti svih građana pokušava se amortizirati utjecaj velike inflacije – dodaje.

Rekao da ostaje i jednokratna novčana pomoć za najugroženije – umirovljenike.

– U svibnju će biti isplaćeno 75 milijuna eura. Idemo redom, u travnju također 75 milijuna eura usklađivanja mirovina, u međuvremenu se radi za umirovljenike, najnemoćnije, najsiromašnije, radi se na obiteljskim mirovinama i to ide svojom dinamikom od nekih 750 rješenja dnevno. Naravno da svi nestrpljivo čekaju da dobe rješenje o obiteljskoj mirovini – rekao je Hrelja.

– Inače se povećava i iznos za dječji doplatak i pojavljuju se neke nove stavke vezano uz koeficijente za slobodne umjetnike. Krug ovih mjera se proširio. Treba reći, kad određujemo specifičnu težinu tih mjera, trošak subvencije električne energije je za 2,1 milijuna građana, on se reflektira na njih, samo taj trošak je otprilike 600 milijuna eura, dok je za pomoć građanima, poduzetnicima preostalih milijardu eura. Ukupno je to, da se izrazim po starom, 12 i pol milijardi kuna – rekao je Hrelja.

Što se tiče jednokratnog dodatka za umirovljenike, on će izgledati ovako: Svi koji imaju mirovinu do 260 eura dobit će 160 eura pomoći, oni koji imaju od 260 do 330 eura dobit će 120 eura, oni s mirovinom od 330 do 470 eura dobit će 80 eura, a oni s mirovinom od 470 do 610 eura dobit će 60 eura dodatka.

– Sve što se trebalo uskladiti uskladilo se, još su dodane neke mjere, a sve koje su do sada bile ostaju – rekao je Hrelja te objasnio zašto će se struja subvencionirati još samo mjesec dana.

– Predviđa se daljnje smanjenje cijene struje i plina nakon odluke EK-a o najvišim cijenama. Očekuje se stabilizacija, ali nikad se ne zna – rekao je.

