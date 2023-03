Park prirode Papuk prijavio turistički projekt izgradnje Prijemne točke “Vrata Papuka”

Odmah nakon završetka osnivačke skupštine nove zajedničke Turističke zajednice “Vrata Papuka” započelo se s radom. Naime, Park prirode Papuk prijavio je projekt izgradnje Prijemne točke ”Vrata Papuka” u Slatinskom Drenovcu za koji je danas u Eko točci Parka na Jankovcu održana i prezentacija kojoj su nazočili župan Igor Andrović, članovi Vijeća TZ i predsjednik TZ Vrata Papuka Predrag Filić te predstavnica Fonda za zaštitu okoliša Vlatka Gulan Zetić.

– Cilj projekta je doprinijeti povećanju održive privlačnosti posjetiteljske infrastrukture kako bi se povećanjem ciljanih dnevnih posjeta i uspostavom boljeg upravljanja posjetiteljima poboljšao turistički potencijal kontinentalne Hrvatske. Na taj način bi se doprinijelo ostvarenju pozitivnih gospodarskih učinaka na lokalno i regionalno gospodarstvo. Nedostatak tzv. ”ulaznih točaka” u sklopu samog Parka stvorio je preopterećenje jedine startne točke posjetitelja Park šume Jankovac i to je dovelo do potrebe osiguranja druge ciljane točke ulaza s adekvatnijim infrastrukturnim uvjetima za prihvat većeg broja ljudi, a samim time i osiguranja novog turističkog sadržaja u sklopu ponude Parka. Projektnu dokumentaciju pokrio je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u ukupnom iznosu od 96,5 tisuća eura. Revitalizacija lokacije podrazumijeva obnovu nefunkcionalne zgrade te uređenje okolišnog prostora oko građevine, a završetkom projekta obnovom i opremanjem zgrade, stvorit ćemo visokokvalitetne uvjete za održavanje širokog spektra događanja i aktivnosti iz područja turizma, prirodne, društvene i gospodarske djelatnosti usmjerene na kvalitetu života društvene zajednice. Projektom će biti uspostavljen gljivarski park te poučno-edukativna staza, a partnerska institucija Općina Velika planira aktivnost izrade poučno-edukativne staze od Velike do Jankovca– rekao je u opisu projekta ravnatelj Parka Alen Jurenac te naglasio kako je ukupna vrijednost projekta 3.313.975,93 eura te kako projekt jamči i otvaranje novih radnih mjesta.

– Uz osiguranje radnih mjesta potičemo i povećanje prihoda subjekata u turizmu, dakle pružateljima smještaja i ugostiteljima, što je normalno uslijed povećanja broja posjetitelja. Javna ustanova Park prirode Papuk kao vlasnik bit će i upravitelj Prijemne točke “Vrata Papuka”, dakle caffe bar i suvenirnica neće biti izdani koncesionaru, a sukladno tome sistematizacijom radnih mjesta bit će omogućeno i planirano je zapošljavanje 4 osobe, 2 konabara-konobarice, spremačica i recepcionar-ka– zaključio je Jurenac.

Projekt je na prezentaciji temeljito predstavila rukovoditeljica Odjela za projekte PP Papuk Sanja Galović, a potom su se obratili predsjednik TZ Vrata Papuka Predrag Filić, predstavnica Fonda za zaštitu okoliša Vlatka Gulan Zetić te na kraju župan Igor Andrović.

– Drago mi je da se na području na županije, a posebno ovdje na odličnoj i traženoj lokaciji u Parku prirode Papuk, rodila ideja ovakvog projekta koji će definitivno značiti novi turistički potencijal i donijeti novu točku razvoja turizma. Naravno da ćemo Virovitičko-podravska županija i ja osobno učiniti sve kako bi ovaj projekt bio ostvaren i što prije krenula gradnja jer ovakve točke su nam prijeko potrebne i poželjne– rekao je Andrović.

(www.icv.hr, vg, foto: V. Grgurić)