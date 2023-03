Pčelice Dječjeg vrtića “Potočnica” posjetile Općinu Pitomača i načelnika Željka Grgačića

Djeca iz starije odgojne skupine Pčelice Dječjeg vrtića “Potočnica” sa svojim odgojiteljicama Kristinom Saić i Ivanom Maras posjetili su prostorije Općine Pitomača i Ured načelnika. U sklopu projekta “Say hello to the world” u veljači su učili i upoznavali Pitomaču i okolicu.

– U sjedištu općine dočekao nas je načelnik Željko Grgačič te nas upoznao sa svojim radom i zaposlenicima. Djeca su sa zanimanjem razgledavala sve oko sebe i postavljala pitanja razna načelniku: kako se postaje načelnik, što je točno njegov posao, može li se povećati nogometno igralište u vrtiću… Načelnik je strpljivo odgovarao na svako pitanje i zadovoljio dječju znatiželju za znanjem i učenjem. Naučili smo nešto novo o našoj općini, pregledali nacrte novih vrtića i igrališta, crtali, počastili se, otpjevali himnu našeg vrtića. Izradili smo i dječji turistički vodič naše općine koji smo uručili načelniku, a on je nama darovao bojanke i bojice. Zahvaljujemo im na suradnji i druženju – poručili su iz Dječjeg vrtića.

(www.icv.hr, DV Potočnica)