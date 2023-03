Počinju novi sistematski pregledi hrvatskih branitelja: Osim ranog otkrivanja bolesti i dobivanja terapije, pregledi dosad spasili bar 10 života

Ovog mjeseca počinju sistematski pregledi hrvatskih branitelja, u okviru nacionalnog Preventivnog programa za 2023. Novi ugovor, kojim će se osigurati da potreban i brz sistematski pregled dobije između 600 i 800 branitelja potpisao je u utorak, 7. ožujka, ravnatelj Opće bolnice Virovitica Dinko Blažević s predstavnicima Ministarstva hrvatskih branitelja, Ministarstva zdravstva i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Inače, Vlada je za ovu godinu osigurala 1.800.000 eura kojima se planiraju osigurati pregledi za 15.500 hrvatskih branitelja. Sam program provodi se od 2017. godine na razini cijele Hrvatske, a podatci pokazuju kako je 45 posto onih koji su se odazvali na sistematski pregled dobilo preporuku provođenja dodatnih dijagnostičkih pretraga. Preporuku pregleda, kontrole ili daljnjeg tretmana specijaliste dobio je svaki drugi branitelj koji se odazvao pregledu, dok je samo 8,7 posto odazvanih imalo uredan nalaz.

Ravnatelj Dinko Blažević kaže kako bolnica nastoji iz godine u godinu povećavati broj branitelja koji dolaze na sistematski pregled, ne samo zbog preventive, već i rane dijagnostike i samim tim uspješnijeg liječenja svakog od njih.

LABORATORIJ, ULTRAZVUK, SPECIJALISTI

– Ove godine u odnosu na prošlu branitelja nešto je veći, planirano je 600 pregleda, no kako smo prošle godine u odnosu na 500 ugovorenih napravili 650 preventivnih sistematskih pregleda, vjerujem da će ove godine njihov broj također biti veći, do 800, odnosno od 15 do 20 posto više nego što smo ugovorili – ističe D. Blažević.

Objašnjava kako preventivni sistematski pregledi branitelja obuhvaćaju klinički pregled specijaliste internista, laboratorijsku i radiološku dijagnostiku. Muškarci u laboratorijskoj dijagnostici dobivaju i rezultate PSA, u radiologiji i ultrazvuk prostate, dok je u radiološkom dijelu pregleda za žene previđena i mamografija.

– Pored tog, a prema medicinskoj indikaciji, provode se i dodatni specijalistički pregledi. S obzirom da smo deficitarni u smislu liječničkog kadra, imamo sreću da doktorica Bosiljka Iskra, koja je u mirovini, kliničke internističke preglede vrlo uspješno provodi kao naš vanjski suradnik. Ostalo se provodi u redovnom sustavu – kaže Blažević.

Izrazio je zadovoljstvo što se iz godine u godinu povećava broj onih koji se odazivaju na pregled, a koji se može obaviti u kratkom roku – cijeli sistematski za dan ili dva.

– Drago nam je što je sama populacija branitelja prepoznala upravo benefite ove i preventive i pravovremene dijagnostike – kaže Blažević.

Bolnica će telefonski obavijestiti svakog branitelja ili braniteljicu o terminu, na temelju lista, odnosno poziva za taj mjesec. Prošle godine pregled je prošlo oko 600 njih, čime je zadovoljan i voditelj Područnog ureda Ministarstva hrvatskih branitelja u Virovitici, viši stručni savjetnik Anto Krišto.

VAŽNO ODAZVATI SE

– Naše iskustvo pokazuje kako je upravo zahvaljujući ranom otkrivanju bolesti putem ovih pregleda bar 10 branitelja spašen život. Preventivni sistematski pregledi osobito su bitni za otkrivanje težih i malignih bolesti u ranoj fazi i zato pozivam sve braniteljice i branitelje da se odazovu na poziv. Riječ je populaciji kod koje je smrtnost iznad prosjeka i u kojoj zbog izloženosti stresnoj situaciji obolijevaju sve mlađi – upozorava A. Krišto.

Za ovu godinu imaju upisano 50 branitelja. Mjesta, dakle, ima još puno. Za pregled mogu se javiti svi oni koji imaju borbeni status, odnosno minimalno stotinu dana borbenog sektora, u Područni ured.

– Nakon toga ide sve svojim tokom, poziv iz bolnice i dogovor oko termina. Zahvaljujem Općoj bolnici i svim liječnicima te sestri Heleni Peterfi koja poziva branitelje i upućuje ih na te daljnje pretrage. Preporuka je da bi hrvatski vojni ratni invalidi svake godine trebali ići na preventivni pregled, no mnogi dobiju poziv, zaborave, pa prođe godina, dvije, što nije dobro. Ponovno pozivam sve branitelje i braniteljice da se odluče na pregled jer im može spasiti život – ističe A. Krišto.

Branitelji koji su već iskoristili ovu priliku, za ovu akciju imaju samo riječi hvale.

– Smatram da su preventivni pregledi zaista korisni i izrazito sam zadovoljna. Briga o zdravlju je jako bitna. Kao hrvatski dragovoljac bila sam dva puta na pregledima, svake dvije godine, a ove godine planiram to i ponoviti. Brzo riješimo sve, od ultrazvuka abdomena, vađenja krvi, za nas žene i ginekološki pregled, EKG i slično. Preporučam svima, osobito kolegicama braniteljicama koje do sada nisu išle – rekla je Renata Belani iz Suhopolja.

– Zbog nekih strahova prema određenim pregledima tek sam se prošle godine usudila otići na pregled. Jako sam zadovoljna – ništa bolno, ništa strašno. Izuzetno se brzo dođe na red, dobijemo poziv i termin, sve na gotovo i riješimo cijeli sistematski u samo dva dana. Mislim da je to jedna jako dobra akcija, svakome preporučam da ode, a ja ću nastaviti ići i dalje. Stvarno super i sve pohvale – istaknula je Senka Hećimović iz Virovitice.

– U šezdesetima se jednostavno mora ići na pregled, ako si čovjek želi produžiti životni vijek. Većina branitelja to prihvati, međutim ima dosta njih koji ne žele, pa ih pokušavamo nagovoriti da se ohrabre i iskoriste ovu važnu priliku. Moje dosadašnje iskustvo je u superlativima; sve se obavi gotovo u jedan dan, nema čekanja i svagdje imamo prednost; od vađenja krvi, rendgena, ultrazvuka i tako dalje. Predlažem samo da se nakon svih utvrđenih eventualnih bolesti ili anomalija na preventivnim pregledima branitelju pomogne u nastavku liječenja, npr. ako je potrebna operacija za Osijek, Zagreb i slično. Braniteljska populacija je već starija, neki nemaju socijalni status i ne mogu si sami organizirati prijevoz, pa ne bi bilo loše i to bolje riješiti – rekao je Mirko Hećimović iz Virovitice

– Pregled je jako dobar, no trebalo bi pojačati odaziv. Branitelji sve više umiru na dnevnoj bazi, sve smo stariji. Bio sam jednom na sistematskom i upravo sam se upisao za pregled i za ovu godinu. Bilo je sve gotovo u jednom danu i svim kolegama preporučam da i oni odu – naglasio je Marijan Ivanac iz Bačevca.

